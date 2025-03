Administraţia Biden a fost "surprinsă şi furioasă", după ce ucrainenii au scufundat nava rusească Moskva în 2022 - Dezvăluiri NYT

O investigație The New York Times dezvăluie că implicarea Americii în războiul din Ucraina a fost mult mai profundă și extinsă decât se credea inițial. În momente critice, parteneriatul cu SUA a fost coloana vertebrală a operațiunilor militare ucrainene, care, conform estimărilor americane, au provocat moartea sau rănirea a peste 700.000 de soldați ruși. Ucraina estimează propriile pierderi la 435.000 de soldați. Un moment crucial a fost scufundarea crucișătorului Moskva în aprilie 2022, o victorie majoră pentru Kiev, dar și un moment de tensiune cu Casa Albă, îngrijorată de escaladarea conflictului.

Încă din 2022, SUA au fost un aliat crucial al Ucrainei, oferindu-i un sprijin militar masiv, estimat la 66,5 miliarde de dolari. Printre echipamentele furnizate se numără peste o jumătate de miliard de cartușe și grenade, 10.000 de rachete antitanc Javelin, sisteme de apărare aeriană și tancuri. O investigație The New York Times dezvăluie însă că implicarea SUA în război a fost mult mai profundă decât se credea inițial.

Ofițeri americani și ucraineni au lucrat împreună în centrul de comandă de la Wiesbaden, coordonând contraofensivele Kievului și furnizând informații strategice esențiale. Un oficial european din serviciile de informații a declarat că a fost surprins să descopere amploarea implicării NATO în operațiunile militare ale Ucrainei.

Un episod semnificativ s-a petrecut în aprilie 2022, când Ucraina a reușit să scufunde crucișătorul Moskva, nava amiral a Flotei Ruse din Marea Neagră. Operațiunea, considerată un succes militar major, a evidențiat atât determinarea Ucrainei, cât și sprijinul indirect al SUA. Totuși, incidentul a generat tensiuni între Washington și Kiev, administrația Biden fiind îngrijorată de consecințele unui atac asupra unui simbol al puterii ruse.

Articolul continuă după reclamă

Moskva s-a scufundat pe 14 aprilie 2022, după ce a fost lovită de două rachete antinavă R-360 Neptune ucrainene. Atacul a reprezentat una dintre cele mai importante victorii timpurii ale Kievului în războiul pe scară largă și a provocat o lovitură majoră flotei ruse din Marea Neagră.

Potrivit The New York Times, ofițeri navali americani și ucraineni participau la un apel de schimb de informații când primii au observat pe ecranele radar scufundarea navei. „Oh, Doamne. Mulțumim mult. Pa”, ar fi răspuns ucrainenii. Statele Unite ar fi fost surprinse de atac, deoarece Ucraina nu își anunțase în prealabil intențiile, iar Washingtonul nu știa că forțele ucrainene dețin rachete capabile să scufunde o navă de război, conform The New York Times.

Administrația Biden nu dorea ca Ucraina să atace „un simbol puternic al puterii ruse”, subliniind echilibrul delicat pe care Washingtonul l-a menținut de la începutul războiului, sprijinind Kievul cu arme, dar încercând să evite o confruntare directă mai amplă cu Moscova.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Credeți că autoritățile responsabile de gestionarea deșeurilor ar trebui trase la răspundere pentru incidentele cu urși din zonele urbane? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰