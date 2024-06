Administraţia lui Zelenski, acuzată că foloseşte recrutarea ca armă de șantaj la adresa jurnaliștilor incomozi

Administraţia lui Volodimir Zelenski este acuzată că foloseşte recrutarea ca armă politică, relatează POLITICO. Jurnalistul ucrainean de investigație Evgheni Şulhat a fost abordat în luna aprilie într-un mall de soldați în uniformă ca să-i înmâneze documente de recrutare în armată chiar înainte să publice o anchetă despre corupția din Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU). El susţine că a fost vorba de o încercare de a-l intimida şi reduce la tăcere. A refuzat să accepte notificarea de mobilizare și a depus o plângere.

"Consider că este o intimidare și o obstrucționare a activității mele jurnalistice", a spus el.

Jurnalişti ameninţaţi că vor fi trimişi pe front dacă publică anchete

Jurnaliști, activişti și persoane implicate în ONG-uri critice la adresa guvernului avertizează că administrația de la Kiev (sau înalți oficiali) se folosește de puterea de a recruta oameni pentru război ca să-i reducă la tăcere. Guvernul insistă că nu se află în spatele unor astfel de incidente și că va lua măsuri dacă se repetă.

"Cred că utilizarea instrumentelor de justiție penală pentru a exercita presiuni asupra oricărei persoane, inclusiv asupra activiștilor, este inacceptabilă, iar astfel de fapte trebuie raportate imediat autorităților competente", a declarat pentru POLITICO puternicul adjunct al președintelui, Oleg Tatarov, care supraveghează justiţia din Ucraina. Dar incidentele se înmulțesc.

Vitalîi Șabunin, șeful Centrului de Acțiune Anticorupție, cel mai influent organism de supraveghere din Ucraina, l-a acuzat pe Tatarov că se află în spatele acuzațiilor că ar fi fost eliberat necorespunzător dintr-o unitate de pe front pentru un post mai sigur în capitală.

Șabunin este anchetat de Biroul de Investigații de Stat (SBI) nu doar pentru că s-ar fi sustras serviciului militar și ar fi fost transferat ilegal dintr-o unitate de luptă, ci și pentru că nu ar fi predat o mașină cumpărată de voluntari pentru armată. Șabunin, precum și cei care au donat banii pentru mașină, neagă acuzațiile. "Dacă o persoană cere respectarea legii de către toată lumea, atunci ar trebui să dea un exemplu", a declarat avocatul Rostîslav Kraveţ, care a depus plângerea.

Şabunin a insistat că transferul său a fost corect și l-a acuzat pe Tatarov că se află în spatele anchetei deschise. "De ce mă vânează biroul președintelui? Este pentru că vorbesc despre modul în care Tatarov conduce sistemul de aplicare a legii în Ucraina? Sau pentru că Centrul de Acțiune Anticorupție distruge sistematic inițiativele antidemocratice ale autorităților", a scris Şabunin într-o postare pe Facebook . "Îmi este greu să-mi imaginez cum pot fi acuzat că m-am sustras de la datorie dacă m-am oferit voluntar în primele zile ale invaziei", a spus el, adăugând că unitatea sa a fost rotită de pe linia frontului înainte de a fi transferat.

Oleg Tatarov a negat acuzațiile și a spus că este conștient de contribuția lui Şabunin la lupta împotriva corupției din Ucraina. "Atribuțiile mele includ coordonarea departamentului de justiție și a direcției de politică juridică, care nu pot influența în niciun fel activitățile niciunei agenții de aplicare a legii, ai căror anchetatori sunt independenți", a spus Tatarov.

În martie, Olexandr Salijenko, redactor-șef al revistei Chesno, care dezvăluie constant cazuri de corupție, a fost forțat să se deplaseze la o comisie militară pentru a explica de ce nu s-a prezentat pentru serviciul militar. Salijenko are cancer în stadiul patru.

"Până în martie nu am avut probleme cu biroul de recrutare. Am încercat să semnez un contract cu armata, dar am fost refuzat din cauza stării mele de sănătate. Susțin armata și mobilizarea. Așa că pentru mine, a fost dureros să citesc online că sunt numit că mă sustrag de la recrutare", a spus Salijenko.

Jurnaliștii care investighează cazuri de corupție sunt hărțuiți online

Jurnaliștii care investighează cazuri de corupție sunt hărțuiți online și acuzaţi pe canale anonime de Telegram că fug de armată, după ce demasc acte de corupție. Ei dau vina pe administraţia lui Zelenski. "Folosesc diferite tactici de intimidare pentru a încerca să descurajeze reporterii și clar pot amenința oricând că te vor trimite în prima linie", a declarat jurnalistul de investigație Iuri Nikolov.

"Aceste canale de Telegram sunt foarte aproape de biroul președintelui", a spus el. Administraţia lui Zelenski a negat în mod repetat că are vreo legătură cu canalele anonime de Telegram care atacă reporterii. "Orice presiune asupra jurnaliştilor este inacceptabilă", a spus Zelenski în ianuarie.

Nikolov crede că a devenit o țintă din cauza anchetelor sale despre corupția din achizițiile făcute de Ministerului ucrainean al Apărării. În ianuarie, câțiva bărbați au încercat să pătrundă în apartamentul său din Kiev și apoi au lipit mesaje pe uşă în care era acuzat că fuge de recrutare. Polițiștii au deschis o anchetă penală în privința incidentului, dar până acum nimeni nu a fost pus sub acuzare.

Jurnaliștii ucraineni recunosc totuşi că țara a făcut progrese uriașe în combaterea corupției în ultimii ani, un proces stimulat de efortul de a îndeplini criteriile necesare pentru aderarea la Uniunea Europeană și NATO. "Am obținut rezultate semnificative. De exemplu, sistemul nostru de control al averilor funcționarilor este unul dintre cele mai bune din lume....Din păcate, mai avem mult de lucru în lupta împotriva corupției, la fel ca restul lumii. Și nimic nu discreditează guvernul în ochii ucrainenilor precum atacurile asupra oamenilor care demasc corupția", a adăugat el.

