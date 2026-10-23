Poliția națională ucraineană a anunțat, vineri, că a arestat o adolescentă de 17 ani, suspectată că a otrăvit soldați ucraineni în contul Rusiei, provocând moartea a doi militari, scrie AFP.

Adolescentă reținută de poliția din Ucraina, după ce ar fi otrăvit soldați la ordinul FSB. I-au promis 100 € - Poliţia Naţională din Ucraina

Potrivit anchetatorilor, tânăra trimitea prin poștă stupefiante, conținând ''doze letale de metadonă'' unor soldați contactați pe Telegram, la instrucțiunile FSB (Serviciul Federal de Securitate al Rusiei).

''Urmând instrucțiunile unui coordonator rus, ea împacheta stupefiante și le trimitea prin poștă, indicând informații false despre expeditor'', a indicat poliția pe rețelele de socializare, potrivit Agerpres.

Le trimitea prin poştă stupefiante pentru 100 de euro

''I-au fost promise cel puțin 5.000 de hrivne pentru aceasta'', adică aproximativ 100 de euro, se menționează în comunicat.

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Militarii pe care îi contacta erau încurajați să consume aceste substanțe în fața unei camere de filmat.

Doi dintre ei au murit în regiunea Jitomir, la vest de Kiev, potrivit poliției, care afirmă că a împiedicat moartea altor patru soldați.

Arestată în aceeași regiune, tânăra riscă până la 15 ani de închisoare pentru complicitate la ucidere cu premeditare în bandă organizată și trafic de substanțe ilicite.

''Nu acceptați medicamente sau alte substanțe, nici mâncare sau băuturi de proveniență dubioasă, de la persoane pe care nu le cunoașteți bine'', a transmis poliția ucraineană.

Mii de anchete au fost deschise pentru colaborare cu inamicul

De la începutul invaziei ruse în februarie 2022, serviciile ucrainene susțin că au deschis mii de anchete pentru colaborare cu inamicul și anunță periodic arestarea unor persoane suspectate că acționează în beneficiul Rusiei.

În 2023, Kievul a acuzat Moscova că ar fi otrăvit-o pe soția lui Kirilo Budanov, pe atunci șef al serviciului de informații militare ucrainean (GUR), în prezent șeful administrației prezidențiale de la Kiev.