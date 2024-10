Adrian a mers în Italia ca spălător de vase, iar acum are propriul restaurant în Milano: "Nu vrea nimeni să muncească. Refuză contracte de 4.000 de euro"

Adrian Ionilă are 34 de ani şi a plecat în Italia în urmă cu mai mulţi ani pentru o viaţă mai bună. A început de la munca de jos, iar acum a ajuns să fie patronul unui restaurant. Se confruntă însă cu alte probleme acum, probleme pe care nu şi-a imaginat că le poate avea.

Adrian a început ca spălător de vase într-un restaurant, apoi a fost ospătar, room manager, iar acum e patronul unui mic restaurant. A învăţat rapid limba italiană şi a început să urce pe scara socială. Potrivit Corriere della Sera, românul se confruntă cu alte probleme. Deşi oferă salarii extrem de bune la restaurantul său, nu reuşeşte să găsească angajaţi.

Obligat să închidă complet restaurantul în unele zile din lipsă de personal

"Când am decis cu îndrăzneală să preiau acel restaurant, aveam o mie de temeri: mă temeam că îmi va fi greu să umplu cele o sută de locuri și să gestionez costurile, sau că nu mă vor lua în serios pentru că vin din România, dar nu mi-am imaginat niciodată că nu voi putea recruta personal", a declarat Adrian. El este patronul restaurantului Beef din Via Boccaccio din Milano. Clienţii stau la coadă pentru a face rezervări în localul său, dar Adrian nu poate onora comenzile. Asta pentru că nu are angajaţii necesari pentru a-i servii pe clienţi.

"De multe ori, băieții programează interviuri și nu se prezintă sau pleacă după câteva săptămâni. Ei nu suportă oboseala angajamentului, a ritmului mereu schimbător și a relațiilor strânse cu colegii. Înainte eram noi cei care îi intervievam pe ei, acum se pare că sunt ei cei care ne intervievează pe noi", mai spune Adrian.

El a povestit reporterilor italieni că a recrutat un bucătar care primea 3.200 de euro la locul de muncă pe care îl avea. Adrian i-a oferit 4.000 dee euro, dar omul nu a vrut să lucreze în restaurantul său. De ce? Pentru că nu i se părea corect să lucreze vinerea, cu atât mai puţin sâmbăta. Din acest motiv, au fost zile în care Adrian a închis complet restaurantul şi a anulat toate rezervările pentru că efectiv nu avea nici să pregătească mâncarea, nici cine să-i servească pe clienţi.

