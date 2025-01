Afacerea deschisă de trei români în Liverpool care i-a cucerit instant pe englezi. Stocul, epuizat din primele zile

Restaurantul Dough & Doppio a fost inaugurat săptămâna trecută pe New Chester Road în Liverpool. În doar patru zile, pagina lor Facebook a strâns 800 de urmăritori. La restaurant clienţii se pot delecta cu diferite preparate italieneşti, ţară în care Blanka a locuit mai mulţi ani înainte de a veni în Marea Britanie, precum pizza, sandvișuri cu focaccia, cafea și multe altele. Fapt amuzant: Sebastian şi Răzvan s-au născut în aceeaşi zi, la acelaşi spital, însă s-au întâlnit pentru prima dată abia în Anglia, relatează Liverpool Echo.

Localnicii, extrem de încântaţi de localul românilor

Clienţii au dat buzna în local încă din primele zile, epuizând stocul. Un localnic a spus: "Tocmai am intrat și am mâncat o felie minunată de pizza și o cafea cu lapte. Delicios și la un preț rezonabil!"

Blanka a mărturisit că nu se așteptau la nivelul de sprijin pe care l-au primit în prima săptămâna de la deschidere. "Acesta este un plus foarte bun pentru oraș. Sinceră să fiu, nu credeam că va fi atât de popular precum este, dar în patru zile, a devenit viral și am câștigat aproximativ 800 de urmăritori online. Oamenii sunt înnebuniți și am rămas fără stoc. Soțul meu a trebuit să meargă la Manchester pentru a cumpăra mai mult înainte de ziua livrării", a povestit aceasta pentru publicaţia locală Echo.

Vorbind despre mâncarea oferită la Dough & Doppio, Blanka spune: "Am lucrat în catering pentru evenimente și am gătit toată viața mea - este pasiunea mea. Iubim Italia și mâncarea italiană. Calitatea și gustul mâncării italiene sunt cele mai bune din lume - la fel și cafeaua. Totul aici este proaspăt copt; facem aluat foarte bun în fiecare zi. Totul este făcut în casă. Cafeaua este de bună calitate - cred că este numărul unu în Italia în prezent.”

Programul actual de funcționare al magazinului este de la 8.30 la 17.00, însă Blanka spune că dorește să prelungească programul, la un moment dat, în viitor. Ea a adăugat: "Vrem să deschidem și noaptea, servind pizza napolitană". Dough & Doppio poate fi găsit la 912 New Chester Road, Bromborough.

