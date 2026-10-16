Paolo Zampolli, demis de Trump în urma unui scandal uriaş. Al doilea apropiat dat afară săptămâna asta

Paolo Zampolli, controversatul emisar al lui Donald Trump, despre care presa din România a scris că ar fi influențat contacte între preşedintele Nicușor Dan și administrația americană, a fost dat afară din Departamentul de Stat.

Paolo Zampolli a fost demis la câteva ore după ce POLITICO a publicat un articol despre scandalul izbucnit între el și Christopher Landau, adjunctul secretarului de stat, Marco Rubio.

Un oficial american a confirmat că Paolo Zampolli a fost concediat, statutul său de emisar a fost revocat și nu mai este angajat al guvernului american. În replică, Zampolli a transmis că nu a fost absolut deloc surprins să afle că a fost concediat după publicarea articolului respectiv.

Cine este Paolo Zampolli și cum şi-a depăşit atribuţiile

Zampolli este un fost agent de modele, care a reprezentat-o pe Melania Trump în anii '90. El este cel care le-a făcut cunoștință celor doi iar presa îl numeşte un vechi prieten de-ai lui Donald Trump.

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Președintele american l-a numit anul trecut reprezentant special al SUA pentru parteneriate globale. Avea, practic, rolul să reprezinte America la evenimente internaționale culturale și să construiască parteneriate mai mult simbolice.

Însă, potrivit informațiilor obținute de POLITICO, Zampolli a început să se ocupe de chestiuni care îi depășeau atribuțiile. Se întâlnea cu oficiali străini și discuta subiecte care nu erau în sfera lui de activitate.

Din acest motiv, de mai multe luni se certa cu Christopher Landau, unul dintre cei mai importanți oficiali americani. Landau a încercat să-l convingă să-și respecte atribuțiile și ierarhia instituțională, în timp ce Zampolli l-a acuzat că îi blochează activitatea.

În două ample interviuri pentru POLITICO, Zampolli l-a criticat dur pe Landau. A spus că acesta l-a atacat "încă din prima zi" și că "încerca să distrugă" orice făcea.

Disputa dintre cei doi s-a lăsat cu atacuri personale și acuzații de defăimare, dar a atras atenția și pentru că în unele schimburi de e-mailuri au fost incluși mai mulți oficiali guvernamentali, printre care Dan Scavino, șef de cabinet adjunct la Casa Albă.

Zampolli ar fi cerut ICE să o deporteze pe mama fiului său ca să obţină custodia

La un moment dat, în luna iunie, Zampolli l-a acuzat pe Landau, într-un e-mail în care erau incluși cel puțin 12 alți oficiali, că ar fi scurs informații către The New York Times.

Potrivit informațiilor puse cap la cap de POLITICO, este vorba despre articolul care dezvăluia că Zampolli ar fi cerut Serviciului pentru Imigrări și Vamă al SUA, celebrul ICE, să o deporteze în Brazilia pe Amanda Ungaro, mama fiului său, pentru a-l ajuta să obțină custodia copilului.

Conflictul a devenit atât de tensionat încât Landau i-a ordonat să nu mai trimită asemenea e-mailuri "nebuneşti" până când va primi noi instrucțiuni de la Casa Albă.

"Amenințările și acuzațiile tale devin din ce în ce mai bizare, defăimătoare și nepotrivite pentru a fi distribuite prin e-mail. Nu am nicio idee despre ce vorbești", i-a transmis prin e-mail Landau, care a fost superiorul direct până în iulie.

"Să lucrez în slujba președintelui Donald Trump și a Statelor Unite a fost cea mai mare onoare din viața mea. Le sunt profund recunoscător președintelui Trump, secretarului Rubio și întregii echipe. Acum este momentul pentru un nou capitol, să mă întorc în afaceri, să construiesc relații și să închei contracte", a transmis Zampolli într-un comunicat. Totodată, a negat că ar fi cerut ICE să o rețină pe femeie.

Trump a demis în această săptămână o altă favorită: ambasadoarea SUA în Grecia, Kimberly Guilfoyle

Este al doilea apropiat pe care Trump îl dă afară în această săptămână. Președintele american a demis marți o altă favorită, ambasadoarea SUA în Grecia, Kimberly Guilfoyle, în vârstă de 57 de ani, fosta logodnică a fiului său cel mare.

Trump a numit-o pe aceasta în trecut ca făcând parte din familie și a recompensat-o anul trecut pentru susținerea ei cu funcția de ambasador la Atena.

Oficial, guvernul grec a transmis că "Kimberly Guilfoyle a avut un rol în medierea sau promovarea intereselor unor grupuri economice privilegiate, în special în sectorul energetic". Plecarea vine după dezvăluirile făcute la începutul lunii de The Wall Street Journal.

Cotidianul a relatat că Guilfoyle ar fi amenințat, în luna martie, în timpul unei cine oficiale la Ambasada SUA din Atena, că "putem face asta în orice țară vrem. Putem face asta și aici", iar declarația ar fi făcut referire la prăbușirea coaliției de guvernare din România, care urma să aibă loc.

Guilfoyle a fost acuzată că ar fi făcut presiuni atât la Atena, cât și la București pentru cumpărarea de gaze naturale lichefiate americane mai scumpe. Ea a promovat așa-numitul Coridor Vertical, un coridor de gaze din Grecia până în Ucraina, care trece prin Bulgaria și România.