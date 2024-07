Alegeri Franţa. Rezultatele finale ale turului II al legislativelor: Noul Front Popular, 182 locuri, partidul lui Macron, 168 de locuri, iar extrema dreaptă, 143 locuri

Francezii s-au răzgândit în turul doi al alegerilor parlamentare. De această dată, cei mai mulţi au votat cu alianţa de stânga - Noul Front Popular, care, potrivit celor mai recente estimări, a obţinut 182 de locuri. Însă voturile nu sunt suficiente pentru a-şi forma propriul guvern. Exit poll-urile au dat peste cap previziunile, asta în ideea în care Adunarea Naţională, partidul lui Jordan Bardella şi Marine le Pen era favorit.

"Alianţele ruşinoase şi înţelegerile electorale periculoase pe care Emmanuel Macron şi Gabriel Attal le-au încheiat cu grupurile de extremă-stânga au privat poporul francez de politicile care ar fi reparat Franţa, care ne-au adus în fruntea alegerilor europene şi duminica trecută, în timpul primului tur, cu aproape 34% din voturi", a declarat Jordan Bardella, preşedintele Adunării Naţionale. "Este regretabil, vom pierde încă un an, un an de imigraţie ilegală, un an de pierdere a puterii de cumpărare, un an de explozie a nesiguranţei în ţara noastră", a transmis şi Marine Le Pen.

Răsturnarea de situaţie vine şi în contextul în care imediat după eşecul zdrobitor din primul tur, partidul lui Macron şi alianţa de stânga au făcut front comun, care pare că a dat roade. Au fost mai bine de 200 de retrageri tactice de candidaturi din partea partidelor principale, menite să crească şansele ca să învingă extrema dreapta. "Poporul nostru a respins în mod clar cel mai rău scenariu. În această seară, Adunarea Naţională este departe de a avea majoritatea absolută pe care o preconizau comentatorii. Şeful statului trebuie să se încline şi să accepte înfrângerea. Premierul trebuie să plece", a declarat Jean-Luc Mélenchon.

Vezi și

Şi asta s-a şi întâmplat. "Fidel tradiţiei republicane şi principiilor mele, mâine dimineaţă îi voi înmâna Preşedintelui Republicii demisia mea", a fost mesajul lui Gabriel Attal.

Alegeri legislative în Franţa, rezultate finale

Noul Front Popular a obținut cele mai multe locuri în alegerile parlamentare din Franța, dar nu majoritatea. Ministerul francez de Interne a confirmat rezultatele finale ale alegerilor de duminică, care au înregistrat o prezență la vot de 66,63%.

Cel mai mare număr de locuri a fost câștigat de alianța de stânga Noul Front Popular - cu 182 de locuri. Partidul de centru al lui Emmanuel Macron a obținut 168 de locuri. Pe locul al treilea, Partidul de extremă-dreapta Adunarea Națională și aliații săi au obținut 143 de locuri.

Asta înseamnă că niciun partid nu a obținut cele 289 de locuri necesare pentru o majoritate absolută și pare să arunce Franța în incertitudine politică. Cum niciun partid nu este aproape de a obține majoritatea, parlamentul va fi probabil paralizat, împărțit între trei blocuri, notează CNN.

Proteste violente în stradă

O dată cu afişarea rezultatetor preliminare au apărut şi primele violenţe pe străzi. În Piaţa Republicii din Paris, manifestanții au aruncat cu artificii și fumigene. Unii, de furie, alţii de veselie. La Marsilia, cinci mii de persoane au mărșăluit pe străzi în semn de nemulţumire. Peste 30.000 de mii de poliţişti au fost mobilizaţi. Noul Front National a luat naştere în urmă cu mai puţin de o lună, imediat după ce Macron a dizolvat Parlamentul ca urmare a victoriei extremiştilor de drepta la alegerile europarlamentare din 9 iunie.

Din componenţa alianţei, fac parte socialişti, comunişti și alte câteva partide de stânga. Deși nu are un lider oficial, Jean-Luc Melenchon este considerat capul partidului. În vârstă de 72 de ani, Melenchon este o figură cunoscută în politica franceză de stânga pentru pozițiile sale controversate în politica externă, în special în conflictul din Gaza. A candidat de trei ori la alegerile prezidențiale, iar de fiecare dată şi-a îmbunătăţit scorul.

Ți-a plăcut acest articol? Like

Întrebarea zilei Vă faceţi de obicei o asigurare de călătorie când plecaţi în vacanţe? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰