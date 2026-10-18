Maşini arse, clădiri vandalizate, magazine prădate. Străzile marilor oraşe din Franţa arată astăzi ca după război. Un protest uriaş, la care au participat peste 800 de mii de oameni, s-a transformat într-o revoltă de stradă. Imaginile sunt uluitoare. În calea tinerilor furioşi, nimic nu a mai rămas întreg. Pagubele se ridică la sute de milioane de euro, anunţă autorităţile, care au făcut până acum şi două mii de arestări. Violenţe au avut loc şi în Italia, unde turiştii români au fost prinşi în mijlocul protestelor.

100.000 de protestatari au declanşat haosul în Paris. Revendicările legate de preţurile carburanţilor şi deteriorarea serviciilor publice au fost înlocuite de atacuri cu petarde, artificii şi bucăţi de pavaj împotriva forţelor de ordine. Pubele, maşini şi trotinete electrice au fost incendiate, iar zeci de magazine de lux de pe Champs Elysee au fost jefuite de bande de adolescenţi cu cagule pe faţă.

Proprietarii micilor magazine care s-au împotrivit jafurilor au fost bătuţi fără milă.

La Marsilia şi Lille, mulţimea furioasă a intrat cu forţa în sediile primăriilor, iar în Lyon au incendiat biroul local de turism. În Limoges, seara s-a încheiat cu un dezastru cultural. Clopotniţa primăriei, o clădire istorică veche de 143 de ani, a luat foc şi s-a prăbuşit.

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"Locuiesc aici de 40 de ani și n-am mai văzut niciodată așa ceva. Niciodată! Este ca o zonă de război", a spus un martor.

Bilanţul luptelor de stradă a fost de 600 de poliţişti şi jandarmi răniţi în toată ţara. Un protestatar a murit în urma unui stop cardiovascular, iar un altul a rămas fără mână după explozia unei grenade defensive lansate de forţele de ordine.

"Este un miracol că numărul morţilor nu este unul mai mare. Acum este momentul să vă alegeţi tabăra! Ori sunteți de partea Republicii și, prin urmare, a forțelor de ordine, a celor care protejează bunurile și oamenii și care aplică legile, ori sunteți de partea huliganilor", a declarat Sebastien Lecornu, premierul Franţei.

În mijlocul violenţelor au fost filmate şi scene parcă ireale. Un bărbat aflat între cele două tabere a cântat la cimpoi.

Iar pe malul Senei, oamenii au dansat fără a fi deranjaţi de zgomotele luptelor de stradă.

Astăzi, guvernul francez a promis că îi va ajuta pe afaceriştii şi pe primarii din oraşele cele mai afectate. Iar Parlamentul va analiza în zilele următoare un proiect de lege prin care cei care provoacă distrugeri vor fi obligaţi să achite pagubele. De la Washington, Donald Trump a pus şi el paie pe foc.

"Franţa arde! Imigrația unor oameni dintr-o lume complet diferită, oameni care poartă ură în inimi, a distrus acea țară, odinioară măreață. Închideți granițele și preluați controlul, înainte să fie prea târziu! Imigraţia unor oameni cu ură în inimi a distrus Franţa, închideţi graniţele până nu e prea târziu!", a transmis Donald Trump.

Violenţe au fost şi în Italia. La Milano, cincii mi de tineri au aruncat cu pietre spre forţele de ordine şi au ridicat baricade chiar în Piazza del Duomo. Poliţiştii au răspuns cu gaze lacrimogene, iar peste 70 de persoane au ajuns la secţiile de poliţie. În Bologna, un român aflat în vacanţă cu familia a fost prin în mijlocul violenţelor.

Protestele din Franța au pornit inițial de la problemele din educaţie, apoi tensiunea a crescut, iar nemulţumirile au ajuns şi la costul insuportabil al vieţii. Tot scumpirile şi salariile mici i-au scos pe oameni în stradă şi în Italia. Tensiuni au fost şi în Albania, unde poliția a folosit gloanțe de cauciuc împotriva protestatarilor, în a cincea zi de manifestații studențești.