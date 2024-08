Angelina Jolie a fost întâmpinată la Palazzo del Cinema din Veneţia de sute de fani. Îmbrăcată într-o rochie spectaculoasă de mătase bej, pe care a asortat-o cu o capă de blană în aceeaşi nuanţă şi bijuterii discrete de aur, actriţa a salutat mulţimea şi a dat autografe.

Angelina Jolie, în lacrimi la Festivalul de Film de la Veneția

A urmat apoi un moment de neuitat. Pelicula în care joacă rolul legendarei cântăreţe de operă Maria Callas, a primit ovaţii din partea publicului timp de opt minute. Emoţionată, actriţa a izbucnit în lacrimi.

Criticii cred că interpretarea Mariei Callas îi va putea aduce cel de-al doilea Oscar. Angelina a mărturisit că nu a fost deloc uşor să intre în pielea legendarei soprane. Mai ales că, în tinereţe, obişnuia să asculte genuri complet diferite.

"Ascultam mai mult punk. Îmi plăcea toată muzica, dar probabil că am ascultat The Clash mai mult decât orice altceva. Odată cu trecerea anilor, a descoperit şi opera. Cred că atunci când ai simțit un anumit nivel de disperare, de durere, de iubire, în viaţa ta, există doar anumite sunete care se pot potrivi cu acel sentiment", a declarat Angelina Jolie.

Vedetele şi-au făcut apariţia şi astăzi la Veneţia. Celebra actriţă va participa, în această seară, la premiera filmului Babygirl, o dramă erotică în care îl are ca partener pe Antonio Banderas. Într-un interviu recent, Nicole mărturisea că proiecţia filmului în faţa criticilor de la Veneţia îi provoacă mari emoţii, mai ales că pelicula va include şi câteva scene extrem de intime.

Tot în această seară, dar în afara compeţiţiei, va mai fi prezentat şi documentarul One to One: John & Yoko, bazat pe o serie de concerte pe care celebrul fondator al trupei Beatles și soţia sa le-au susţinut în anii '70.

