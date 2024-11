În Paiporta, la zece kilometri de Valencia, nimeni nu ştie exact câţi oameni au murit. La trei zile după dezastru, mormanele de maşini sunt încă mărturia mută a catastrofei. Supravieţuitorii sunt disperaţi.

Totul în jur e distrugere şi moarte. 1.700 de militari participă la operaţiunile de salvare şi la eliberarea drumurilor. Li se alătură o armată de voluntari - mii de oameni au plecat dimineaţă din Valencia cu mături şi lopeţi.

Este incredibilă solidaritatea de care dau dovadă spaniolii în aceste zile. Sunt mii de oameni care vin dinspre Valencia spre suburbiile afectate pentru a-i ajuta pe cei sinistraţi.

Mulţi dintre cei afectaţi spun că au fost abandonaţi

"Nu am văzut pompierii, nu am văzut armata, nu am văzut Garda Civilă, nu a venit nimeni aici! Sunt oameni care trăiesc cu cadavre în case", a spus Juan Adsuara, primar Alfafar.

Pe reţelele de socializare au apărut noi imagini cu momentul în care loveşte viitura.

Iar un bărbat a surprins, îngrozit, momentul în care oamenii şi maşinile au fost înghiţiţi de puhoaie.

Sunt însă şi poveşti cu final fericit. Imaginile cu acestă femeie au devenit virale şi toţi au presupus că tânăra şi-a pierdut viaţa. A fost însă salvată, miraculos, de un necunoscut.

"Norocul meu a fost că eram îmbrăcată cu o geacă. El m-a tras de geacă şi mi-a spus: ţine-te, ţine-te! Eu nu puteam nici măcar să respir, dar mi-a spus că rămân calmă", a spus femeia.

Specialiştii spun că un front de aer rece stabilit la peste 9.000 de metri altitudine a creat o zonă de presiune atmosferică scăzută. A întâlnit apoi o masă de aer cald şi astfel s-au format furtuni violente. O cantitate uriaşă de apă a căzut pe străzile înguste ca într-o pâlnie.

După Valencia, furtuna a lovit şi Catalonia şi Andaluzia. O tornadă a distrus mai multe acoperişuri în Huelva, dar nimeni nu a fost rănit.

