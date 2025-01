Majoritatea fabricilor şi uzinelor s-au închis deja în China, iar muncitorii au ajuns deja acasă. Pentru milioanele de studenţi care învaţă în marile oraşe, departe de satele lor, companiile feroviare au suplimentat numărul de vagoane şi trenuri. Cei care şi-au luat bilete din timp s-au putut bucura încă de weekendul trecut de mesele în familie.

"Suntem foarte fericiți, foarte bucuroși! Familia se adună, în sfârşit! Putem merge acasă!"; "După un an întreg, familia este nerăbdătoare să se adune și să se bucure de un festin"; "A trecut aproape un an de când nu am mai fost acasă. Am fost departe de părinţi şi familie. Abia aştept să ajung!", au mărturisit oamenii.

90 de milioane de călătorii cu avionul

90 de milioane de călătorii cu avionul vor avea loc în China în această perioadă. Aeroporturile internaţionale încep să se aglomereze şi ele. Mulţi chinezi vor celebrea Anul Nou în Japonia, Thailanda, Singapore şi Coreea de Sud. "Anul acesta, vom petrece Anul Nou în Japonia, împreună cu fiul și nora noastră. Obișnuiam să petrecem festivalul în China, dar anul acesta, vrem să-l sărbătorim într-un mod diferit", spune un bărbat.

Anul Nou Chinezesc, cunoscut și sub numele de Anul nou Lunar sau Festivalul Primăverii, este unul dintre cele mai importante evenimente din China. Oraşele au organizat parade, ceremonii şi focuri de artificii spectaculoase.

Cum va fi anul 2025

Pentru majoritatea chinezilor, cel mai important moment al sărbătorii este cina din ajunul Anului Nou. Potrivit calendarului chinezesc, 2025 va fi anul şarpelui, un simbol al înțelepciunii și transformării în cultura chineză.

