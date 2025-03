Apelul dintre Trump şi Putin s-a încheiat. Cei doi au vorbit la telefon o oră şi jumătate, a anunţat Casa Albă

UPDATE 18.36: Discuția telefonică dintre Trump și Putin s-a încheiat. Cei doi lideri au vorbit peste 90 de minute, a transmis un oficial de la Casa Albă, citat de NBC News. Dmitri Peskov a confirmat, de asemenea, că discuția dintre cei doi a luat sfârșit.

În cadrul discuției, liderii celor două țări ar fi abordat subiecte majore, inclusiv securitatea globală și relațiile bilaterale. Kremlinul a confirmat, de asemenea, că discuțiile au avut loc, dar nu a oferit detalii suplimentare.

Mai mult, Kirill Dmitriev, reprezentantul Rusiei, a declarat că sub conducerea președintelui rus Vladimir Putin și a președintelui american Donald Trump, lumea este mai sigură decât înainte.

Declarația a fost făcută într-un context în care tensiunile internaționale sunt ridicate, iar Rusia și Statele Unite sunt implicate în negocieri delicate privind securitatea globală.

Rusia ar putea primi Crimeea, teritoriile ocupate din 2022, dar şi Odesa

Casa Albă a anunțat că discuția telefonică dintre președinții SUA și Rusiei a început la ora 16.00, ora României, iar discuțiile merg bine. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că Trump și Putin vor vorbi atâta timp cât vor considera necesar. ''Convorbirea merge bine şi este încă în desfăşurare'', a scris Dan Scavino, şef de cabinet adjunct al Casei Albe, pe platforma X.

Negocierile dintre Donald Trump și Vladimir Putin ar putea duce la recunoașterea anexării Crimeei de către Rusia și la cedarea unor teritorii suplimentare, inclusiv a portului strategic Odesa, relatează The New York Times. Discuția telefonică dintre cei doi lideri are ca principal obiectiv stabilirea unui posibil acord de pace care ar putea redesena granițele Ucrainei.

Surse apropiate administrației Trump sugerează că Washingtonul ar putea accepta păstrarea Crimeei de către Rusia și controlul Moscovei asupra regiunilor ucrainene ocupate din 2022. Mai mult, există temeri că Trump ar putea ceda și Odesa, oraș esențial pentru economia și securitatea Ucrainei. Dacă acest scenariu se concretizează, Ucraina ar putea deveni un stat fără ieșire la mare, ceea ce i-ar afecta grav capacitatea economică și militară.

Putin cere încetarea livrărilor de arme către Ucraina

Înaintea convorbirii cu Trump, Putin a condiționat acceptarea unui armistițiu de oprirea livrărilor de arme occidentale către Ucraina, în special a ajutorului militar american. Bloomberg relatează că Rusia ar putea sprijini un armistițiu temporar de 30 de zile, însă insistă ca Ucraina să nu mai primească armament din SUA și Europa. Oficialii europeni și ucraineni se tem că această pauză ar permite Rusiei să își refacă forțele, punând Kievul într-o poziție vulnerabilă.

Crimeea, deja considerată de Rusia ca parte a teritoriului său, ar putea primi recunoaștere internațională sub administrația Trump. Potrivit siteului de ştiri Semafor, SUA ar lua în calcul nu doar acceptarea anexării Crimeei, ci și solicitarea ca ONU să adopte aceeași poziție.

Dacă negocierile dintre Trump și Putin vor duce la recunoașterea teritoriilor ocupate de Rusia, acest lucru ar putea crea un precedent periculos pentru alte regiuni aflate în dispute teritoriale. The New York Times avertizează că o astfel de concesie ar putea încuraja China să acționeze similar în privința Taiwanului.

Liderul ucrainean Volodimir Zelenski nu pare să fie parte activă în aceste negocieri, iar aliații europeni sunt reticenți față de posibilele concesii făcute Rusiei. În același timp, administrația Trump a început să se retragă din investigațiile internaționale privind crimele de război comise în Ucraina.

