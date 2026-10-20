Un fost contabil din Australia a renunțat la viața de birou pentru o afacere la care puțini s-ar fi gândit: transformă broaștele râioase într-o specie de suveniruri inedite, pe care le vinde în piețele din Darwin. Unele poartă căciulițe de Moș Crăciun, altele țin în lăbuțe sticluțe de alcool în miniatură sau sunt decorate în ipostaze amuzante, relatează ABC News .

Are 531 de broaște râioase în congelator. A renunțat la meseria de contabil pentru o afacere neobișnuită - Sursa: www.abc.net.au

Mithram Selvaratnam are acum 531 de broaște râioase congelate în frigiderele din curtea casei sale. Exemplarele vor fi transformate în produse pentru sezonul sărbătorilor, iar afacerea sa include și suveniruri realizate din cranii și dinți de crocodil.

Bărbatul împăiază broaştele şi le transformă în suveniruri inedite

Selvaratnam a venit din Malaysia în Australia în urmă cu 16 ani, pentru a studia contabilitatea. A lucrat apoi într-o companie din Melbourne, însă rutina de birou nu i se mai potrivea. Simțea că viața poate însemna mai mult decât programul obișnuit de la 9.00 la 17.00.

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O oportunitate neașteptată a apărut în 2017, când mătușa sa, care vindea curry la celebra piață Mindil din Darwin, i-a spus că un comerciant din apropiere își vinde afacerea cu suveniruri. Selvaratnam a decis să facă pasul și să încerce ceva complet diferit.

La început, cumpăra broaștele împăiate de la un specialist din Queensland. Când acesta s-a pensionat, a trebuit să aleagă între a renunța la afacere și a învăța singur meseria. A optat pentru a doua variantă și a urmat un curs intensiv de două zile în Townsville.

Deși înainte abia putea să atingă o broască râioasă, a învățat să pregătească, să tăbăcească și să umple exemplarele, apoi să le finiseze pentru a deveni suveniruri.

Cum face rost de sute de broaște

Broaștele râioase de trestie sunt considerate o specie invazivă în Australia și reprezintă un pericol pentru multe animale native, deoarece toxinele lor pot ucide prădătorii care încearcă să le mănânce.

Pentru a-și procura materia primă, Selvaratnam căuta inițial exemplare prin grădini și pe terenuri de golf. Acum primește și broaște colectate în cadrul acțiunilor comunitare de combatere a speciei, organizate pentru reducerea numărului acestora și pentru educarea publicului.

O singură astfel de acțiune, desfășurată recent la un parc natural din apropierea orașului Darwin, a adunat 531 de broaște, suficiente pentru a-i umple congelatoarele și a-l ajuta să pregătească comenzile de Crăciun.

Broaşte cu căciuliţe festive, pentru comenzile de Crăciun

Produsele sale sunt uneori intenționat excentrice: broaște cu căciulițe festive, în ipostaze de petrecere sau cu mici instrumente muzicale. Unele modele sunt destinate inclusiv adulților.

Afacerea s-a extins și către alte animale. Selvaratnam prelucrează cranii și dinți de crocodil, provenite ca produse secundare de la fermele de crocodili din regiune. Acestea sunt transformate în obiecte decorative și suveniruri, alături de alte produse din piele și capete de bivol.

Mai nou, antreprenorul experimentează și cu împăierea barramundiului, un pește emblematic pentru nordul Australiei.