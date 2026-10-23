Atac armat lângă Paris: 1 mort și 4 răniți, printre care o fetiță de 12 ani. "Nu aveam nicio cale de ieșire"

O persoană a fost ucisă și alte patru, printre care și o fetiță de 12 ani, au fost rănite în urma unui atac armat produs vineri dimineață în două localități de lângă Paris, Trappes și La Verrière. Atacatorul a deschis focul cu o armă automată dintr-o mașină, provocând panică în zonă, înainte de a fi reținut de poliție.

Atac armat lângă Paris: un mort și 4 răniți, printre care o fetiță de 12 ani. "Nu aveam nicio cale de ieșire" - Profimedia

O persoană a deschis focul în stradă vineri dimineață în Trappes și La Verrière (Yvelines), ucigând o persoană și rănind alte patru, au declarat susrse din poliţie pentru Le Figaro.

Atacatorul a tras cu o armă automată dintr-o maşină

Primele apeluri la numărul de urgenţă au raportat împușcături trase în jurul orei 10:00 în apropierea Pieței Van Gogh din Trappes. Apoi au fost raportate "rafale de focuri" în Piața Pergaud, la benzinăria ESSO, de-a lungul autostrăzii RN10, la Maison de la Santé (centrul medical), la farmacia Bois de l'Étang și la gara SNCF din Trappes.

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Atacatorul conducea un Renault Clio și trăgea cu o armă automată din interiorul vehiculului. El a fost reținut de Brigada Anticriminală (BAC) din Coignières de-a lungul Drumului Național 10, în fața unui magazin din Kiloutou.

1 mort şi 4 răniţi

Victima decedată era un bărbat în vârstă de 26 de ani din Poissy. O altă victimă, în vârstă de 21 de ani, cu multiple răni prin împușcare, a fost transportată la Spitalul Percy. O a treia victimă, în vârstă de 12 ani, a fost transportată de urgență la Spitalul Necker cu aproximativ zece răni prin împușcare.

Alte două victime, în vârstă de 29 și 48 de ani, au fost împușcate lângă farmacia Bois de l'étang din Trappes și transferate la spitalele Pompidou și Kremlin Bicêtre, una în stare critică, cealaltă în stare gravă.

Ce spun martorii

Amine, în vârstă de 23 de ani, locuiește în orașul Montigny. A fost martor la împușcături în timp ce alimenta înainte de a merge la serviciu.

"Am parcat și vorbeam la telefon. Am auzit o bubuitură, dar nu mi-am dat seama imediat că era vorba de focuri de armă. Am întors capul și am văzut că șoferul unei mașini era înarmat. Am văzut o femeie panicată alergând prin benzinărie", a spus Amine.

În acel moment, "și-a dat seama că se întâmplă ceva grav. Am văzut o siluetă cu ceva în mâini. Am sărit pe bancheta din spate. M-am întins, am încuiat ușile și am sunat la poliție. Mi-era teamă că va veni la geamul mașinii mele; nu aveam nicio cale de ieșire. Este traumatizant…"

Coumba locuiește în Trappe de 10 ani, într-una dintre clădirile cu vedere la piața unde a avut loc o parte din atacul armat. A auzit două împușcături, dar nu l-a văzut pe trăgător.

"E înfricoșător, avem copii... E oribil, nu suntem în siguranță", a declarat ea pentru Le Figaro. Potrivit ei, este un cartier liniștit, fără reglări de conturi "cum găsești în alte cartiere".

Mesajul preşedintelui Emmanuel Macron

"Gândurile noastre sunt alături de victime, de familiile lor și de toți locuitorii din Yvelines. În această încercare teribilă, națiunea este alături de ei. Ne exprimăm recunoștința față de forțele de ordine care l-au arestat deja pe făptaș. Parchetul național antiterorist a preluat cazul", a scris Macron pe X.