În primul său interviu de când a ajuns în Statele Unite, Andrew Tate a promis că se va întoarce în România. Susţine că respectă legea, dar mai ales că nu îi este frică de nimeni. Miliardarul a criticat dur sistemul nostru judiciar şi spune că din cauza procurorilor români a ratat momente importante. Toate dezvăluirile au avut loc în cadrul podcastului realizat de Patrick Bet-David.

"Le-am dat trei ani din viaţa mea! Am pierdut înmormântarea bunicii mele, nu mi-am văzut doi dintre copii, mi-am pierdut banii, mi-am pierdut casa, mi-am pierdut maşinile, am stat acolo, am mers la tribunal la timp de fiecare dată. Cât timp trebuie să stau acolo, în timp ce această ţară încearcă să găsească ceva de care să mă acuze?", a declarat Andrew Tate.

Acuzaţii dure din SUA la adresa justiţiei

Tate l-a lăudat pe Donald Trump, pe care l-a numit gangster. În timp ce liderul de la Casa Albă nu ştie despre întoarcerea celor doi fraţi în Statele Unite, Guvernatorul Floridei, Ron DeSantis, a declarat că Andrew şi Tristan nu sunt bineveniţi în Florida.

"Nu ştiu de ce răspunsul lui Ron (n.r. - DeSantis) nu a fost "Are un paşaport american. Sistemul judiciar din România, despre care nu ştiu absolut nimic, a decis să-l lase să zboare şi a zburat în ţara lui natală". În loc de asta, el a spus "Îl vom pune procurorul nostru general să încerce să găsească nişte legi pe care le-a încărcat şi să-l distrugem pe acest om care nu a făcut nimic niciodată în Statele Unite.“, a mai declarat Andrew Tate.

Întreaga călătorie a fraţilor Tate însă a fost filmată în detaliu. "Am fost lăsaţi să ne întoarcem în SUA şi să părăsim România, cât timp o facem în secret. La ora 2 noaptea, când toată lumea ar fi trebuit să doarmă", a mai spus Andrew Tate.

Este mărturia lui Andrew, care ridică şi mai multe suspiciuni cu privire la plecarea lor din România. Încă de săptămâna trecută, în ziarele internaţionale a apărut informaţia că administraţia Trump ar fi făcut presiuni asupra României pentru a-i lăsa pe milionari să plece în America.

"Acum e ora 5 dimineaţa şi trebuie să vedem cum plecăm de aici până la răsărit. Dacă răsare soarele şi apare presa, când noi ar fi trebuit să fim deja plecaţi, totul va deveni un coşmar", declara Andrew Tate.

Fraţii Andrew și Tristan Tate au plecat joi dimineață din România spre Statele Unite ale Americii. Cu câteva zile înainte, procuorii DIICOT le au dat acceptul de a părăsi țara. Nimeni însă nu a ştiut de acestă ridicare a interdicţiei. Dar cei doi sunt încă sub control judiciar şi trebuie să se întoarcă în ţară până pe 25 martie

Este pentru prima dată în ultimii aproape doi ani şi jumătate când Andrew şi Tristan Tate sunt lăsaţi să plece din ţară, desi ancheta este în plină desfăşurare. Este şi motivul pentru care mai mulţi parlamentari au sesizat Inspecția Judiciară.

"Să se analizeze dacă s-au exercitat sau nu presiuni asupra procurorului de caz. Dacă deczia a fost una independentă sau nu şi dacă a fost independentă, dacă există motive temeinice care să o fi justificat", a declarat Oana Murariu, deputat USR.

Miliardarii Andrew şi Tristan Tate au fost arestaţi în România în 2022 şi acuzaţi de trafic de persoane, abuz sexual şi spălare de bani, precum şi de iniţierea unui grup infracţional organizat.

