Au plătit 129.000 de dolari pentru casa visurilor şi acum se tem pentru viaţa lor. Ce secret ascundea terenul

Au crezut că şi-au găsit casa visurilor, dar au descoperit că locuiau pe un teren radioactiv. Familia a aflat că propria curte, în care fetiţa lor de 3 ani se juca zilnic, era contaminată cu substanţe periculoase. Acum părinţii se tem pentru sănătatea micuţei şi se pregătesc să părăsească locuinţa în care şi-au investit toate economiile.

Totul a început în vara anului 2024, când Lexi Hawk a observat un avion care zbura neobişnuit de jos deasupra casei sale din Niagara, statul New York. Un an mai târziu, trei bărbaţi au venit la proprietatea familei şi au început să verifice nivelul radiaţiilor din curte cu un contor Geiger, relatează The New York Times.

"Mi-au spus să nu-mi fac griji, că probabil era doar o piatră", a povestit femeia. Specialiştii i-au explicat că unele roci pot avea un nivel scăzut de radioactivitate naturală.

Situaţia a devenit îngrijorătoare în această vară, când Lexi s-a întors de la job şi a găsit mai mulţi muncitori în costume de protecţie care săpau în curtea casei.

Articolul continuă după reclamă

"Era o scenă dintr-un film de groază. Parcă intrasem într-un coşmar", a mărturisit tânăra.

Zeci de case, descoperite pe terenuri radioactive

Autorităţile americane au început să verifice proprietăţile dintr-o regiune întinsă a statului New York, după ce au apărut suspiciuni de contaminare radioactivă a terenului.

Din cele 1.400 de gospodării contactate, 38 ar putea avea nevoie de lucrări ample de decontaminare. În cazul a patru locuinţe, nivelurile de radioactivitate au fost atât de ridicate încât autorităţile au oferit familiilor posibilitatea de a se muta imediat.

Printre cei afectaţi se numără şi Lexi Hawk, în vârstă de 24 de ani, şi partenerul ei, Trevor Bradley, de 26 de ani. Cei doi au aflat că fiica lor Bailee, se jucase luni la rând într-o curte contaminată cu toriu-232 şi alţi izotopi radioactivi.

Harta întocmită de specialişti arată sute de puncte care indică niveluri de radiaţii de pe proprietate. Cele mai periculoase zone se află în pădurea din spatele casei şi de-a lungul unei poteci care duce spre un pârâu. Acolo, Trevor construise un leagăn pentru fiica sa, unul dintre locurile preferate de joace ale micuţei.

"De ce mai locuiesc aici? Şi cum îmi protejez fiica?", s-a întrebat bărbatul după ce a primit rezultatele măsurătorilor.

Cum au ajuns deşeurile radioactive în curţile oamenilor

Potrivit Departamentului pentru Conservarea Mediului din New York, o parte dintre deşeurile radioactive îngropate în regiunea Niagara Falls provin din perioada proiectului Manhattan, programul american de dezvoltare a primei bombe atomice.

Cea mai mare parte a contaminării ar proveni însă din activitatea unor companii private care prelucrau minereuri radioactive pentru obţinerea unor produse comerciale. Resturile industriale, asemănătoare pietrişului sau pământului obişnuit, au fost oferite gratuit sau la preţuri reduse firmelor de construcţii şi folosite inclusiv în amenajarea drumurilor şi a terenurilor rezidenţiale din apropiere.

Încă din 1981, autorităţile ştiau că în regiune existau depozite necontrolabile de deşeuri radioactive. Cu toate acestea, verificările sistematice au început abia în 2023. Amanda Lefton, comisarul Departamentului pentru Conservarea Mediului, a explicat că nivelurile identificate sunt îngrijorătoare în cazul expunerii pe termen lung.

"Ceea ce descoperim aici sunt niveluri îngrijorătoare pentru expunerea pe termen lung", a declarat oficialul.

Pentru Lexi, explicaţiile autorităţilor au venit însă prea târziu.

"Ştiau. Şi m-au lăsat să locuiesc aici", a spus femeia.

Familia fugise de alt dezastru ecologic

Lexi şi Trevor cumpăraseră casa cu 129.000 de dolari, sperând să lase în urmă trecutul dificil şi problemele de mediu din Niagara Falls.

Trevor copilărise în apropierea cartierului Love Canal, evacuat în anii 1970 după descoperirea unui depozit de deşeuri toxice care ar fi provocat numeroase cazuri de îmbolnăviri şi decese premature.

Ambele familii au fost marcate de pierderi. Lexi a povestit că şapte membri ai familiei sale au fost diagnosticaţi cu cancer, iar şase au murit, inclusiv bunica sa. Trevor a relatat că bunica lui a murit de leucemie la doar 34 de ani.

Cei doi au renovat casa din Niagara şi au trăit acolo patru ani convinşi că au găsit un loc sigur pentru fetiţa lor. Acum, Bailee nu mai are voie să se joace liberă prin curte, iar părinţii încearcă să-i explice pericolele. Într-o zi, după ce fetiţa a fost surprinsă stând în iarbă cu mâna în gură, mama sa a chemat-o imediat în casă.

Familia a început să consume apă îmbuteliată, iar autorităţile i-au recomandat lui Lexi să evite şi piscina din curtea bunicului, unde înotase inclusiv în timpul sarcinii şi când Bailee era bebeluş.

Părinţii se pregătesc să plece din casa visurilor

Lexi şi Trevor ştiu că vor trebui să se mute, dar le este greu să renunţe la casa în care au investit atât de mult. Bărbatul, de meserie tâmplar, a renovat locuinţa şi îşi imaginase că va rămâne acolo toată viaţa.

Acum, nu ştiu unde va fi relocată familia, cât vor dura lucrările de decontaminare sau dacă se vor mai putea întoarce vreodată în siguranţă. Se teme şi că proprietatea nu va mai putea fi vândută sau închiriată.

"Nimeni nu va cumpăra casa asta. Glumiţi? Toată lumea din comitatele Niagara şi Erie ne-a văzut casa la televizor, asociată cu radiaţiile. Aşa că va trebuie să suportăm pierdere", a punctat Trevor.

Lexi încearcă să mobilizeze constant comunitatea, organizează proteste şi discută cu autorităţile, în timp ce partenerul ei recunoaşte că trăieşte permanent cu teamă. Cea mai mare îngrijorare rămâne însă sănătatea micuţei Bailee şi posibilele efecte ale expunerii ei prelungite la radiaţii.