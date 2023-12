Video Distracţie la înălţime: Bârna care te plimbă la 240 de metri înălțime deasupra New York-ului. Este amplasată la etajul 69

Bârna care te plimbă la 240 de metri înălțime deasupra New York-ului este noua atracție de la Rockfeller Center. Top of the Rock: The Beam, aşa cum mai este cunoscută, este amplasată la etajul 69 şi îi rotește pe vizitatorii săi la 180 de grade.