Cântăreața Cat Janice a murit de cancer la doar 31 de ani. Artista celebră pe TikTok i-a dedicat ultimul său cântec fiului său

Familia lui Janice a anunțat decesul vedetei pe Instagram. „În această dimineață, în casa copilăriei ei și înconjurată de familia ei iubitoare, Catherine a plecat în pace, în lumina și dragostea creatorului ei ceresc”, a scris familia.

Cu gândul la fiul său până la final

Cântăreața din Washington, DC a devenit virală în ianuarie, după ce a lansat melodia disco-pop „Dance You Outta My Head” pe platformele de streaming chiar de ziua ei, 19 ianuarie. Toate veniturile erau destinate fiului ei, Loren, 7 ani, care urma să crească fără ea.

Janice a fost diagnosticată cu sarcom, o tumoare malignă rară, în 2021. Pe 15 ianuarie, ea a anunțat că boala a progresat și că acum este acasă sub îngrijirea celor dragi.

„Suntem veșnic recunoscători pentru dragostea pe care Catherine și familia noastră au primit-o în ultimele luni. Cat și-a văzut muzica ajungând în locuri la care nu se aștepta niciodată și se odihnește în liniște știind că va continua să-și îngrijească fiul prin muzica ei. Acest lucru nu ar fi fost posibil fără voi toți.”

„Dance You Outta My Head” are aproape 13 milioane de streamuri pe Spotify și a ajuns pe locul 10 în topul iTunes din Statele Unite.

După diagnosticul ei din 2021, Janice a continuat să creeze muzică și conținut pe rețelele sociale în timp ce era supusă unei intervenții chirurgicale, chimioterapie și radiații. Pe 22 iulie 2022, a fost declarată vindecată și a trăit aproape un an fără boală. În iunie, cântăreața a împărtășit vestea că boala s-a întors în plămâni. În ianuarie, ea le-a spus urmăritorilor săi că „tumorile practic s-au triplat peste noapte”, scrie USA Today.

Cântăreața a câștigat premiul Washington Area Music Award la categoria Cel mai bun artist rock din Washington, DC, în 2019. Anul trecut, a primit premiul Robert Allen de la Fundația ASCAP.

