Povestea de viaţă a lui Val Kilmer: "Un om dificil, un actor talentat, dar subestimat". S-a luptat întreaga viaţă cu o boală care l-a măcinat

Una dintre cele mai apreciate performanțe ale sale a fost în filmul The Doors, regizat de Oliver Stone, unde a interpretat rolul lui Jim Morrison, liderul trupei The Doors. Criticul Roger Ebert l-a descris drept „cel mai neapreciat actor principal al generației sale”, evidențiind abilitatea sa de a se transforma în personaje atât de diverse încât publicul nu își dădea seama că este același actor.

Val Edward Kilmer s-a născut pe 31 decembrie 1959, într-o familie din clasa de mijloc din Los Angeles. Provenind dintr-o familie de creștini scientologi, a rămas adept al acestui curent religios întreaga sa viață. A urmat cursurile liceului Chatsworth, unde l-a avut coleg pe Kevin Spacey, și unde și-a descoperit pasiunea pentru teatru. Inițial, a dorit să studieze la prestigioasa Royal Academy of Dramatic Art (RADA) din Londra, dar a fost respins pentru că nu împlinise vârsta minimă de admitere. În schimb, a devenit cel mai tânăr student acceptat la celebra școală de arte dramatice Juilliard din New York.

La Juilliard, Kilmer și-a făcut debutul pe scenă cu piesa How It All Began, bazată pe viața unui radical german, dar a descris experiența sa academică ca fiind una dură. A primit roluri secundare în piese precum Henric al IV-lea, Partea 1 și Cum vă place, iar în 1983, a avut un rol mai important în Slab Boys, alături de Sean Penn și Kevin Bacon.

Ascensiunea lui Val Kilmer la Hollywood

Kilmer și-a făcut debutul în cinematografie în comedia Top Secret!, un film-parodie în care a interpretat rolul unui cântăreț prins într-un complot din Germania de Est. Talentul său muzical a ieșit la iveală, iar actorul a lansat ulterior un album sub numele personajului său fictiv. De asemenea, a publicat un volum de poezii, My Edens After Burns, care conținea versuri inspirate de relația sa cu Michelle Pfeiffer.

În 1986, a jucat rolul locotenentului Tom „Iceman” Kazansky în Top Gun, alături de Tom Cruise. Filmul, un succes uriaș al anilor ’80, a avut un buget de 15 milioane de dolari și a generat încasări de peste 350 de milioane de dolari. Faima lui Kilmer a crescut considerabil, iar presa a început să fie tot mai interesată de viața sa personală. A avut relații cu Daryl Hannah, Angelina Jolie și Cher, iar în 1988 s-a căsătorit cu actrița Joanne Whalley, pe care a cunoscut-o în timpul filmărilor pentru Willow. Cei doi au avut doi copii, însă mariajul lor s-a încheiat după opt ani.

Chiar și după ce a devenit faimos la Hollywood, Kilmer nu a renunțat la teatru. În 1988, a interpretat rolul lui Hamlet la Colorado Shakespeare Festival și a jucat în ’Tis Pity She’s a Whore, în New York.

Un actor dedicat și controversat

În anii ’90, Kilmer a demonstrat că poate interpreta roluri principale. În The Doors (1991), Oliver Stone l-a ales să-l interpreteze pe Jim Morrison datorită asemănării fizice și a vocii sale puternice. Kilmer s-a pregătit intens pentru rol, învățând 50 de piese ale trupei și studiind stilul de interpretare al lui Morrison. Trupa The Doors a mărturisit că nu putea distinge înregistrările vocii lui Kilmer de cele originale ale lui Morrison.

În 1993, a jucat în Tombstone, unde a interpretat rolul lui Doc Holliday, un parior și dentist bolnav de tuberculoză. Mulți critici consideră că aceasta a fost cea mai bună interpretare a sa. Doi ani mai târziu, Kilmer l-a înlocuit pe Michael Keaton în Batman Forever, dar a refuzat să revină în continuarea Batman & Robin, declarând că nu s-a simțit confortabil în rol.

Pe platourile de filmare, Kilmer și-a câștigat reputația de actor dificil, iar regizorul Joel Schumacher l-a descris drept „copilăros și dificil”. John Frankenheimer, care a lucrat cu el în The Island of Dr. Moreau, a fost și mai dur: „Nu-mi place Val Kilmer. Nu-mi place etica lui de muncă și nu vreau să mai am de-a face cu el vreodată.” Kilmer a respins aceste acuzații, afirmând că este un actor provocator, nu dificil.

Deși a rămas un actor solicitat, cariera sa a început să stagneze la sfârșitul anilor ’90. În 1997, a jucat în The Saint, pentru care a fost plătit cu 6 milioane de dolari, dar filmul nu a fost bine primit de critici. A urmat o serie de filme mai puțin remarcabile, iar Kilmer s-a întors pe scenă. În 2004, a jucat într-o producție muzicală despre Cele Zece Porunci în Los Angeles, iar în 2005, a debutat la Teatrul West End din Londra în spectacolul The Postman Always Rings Twice.

În 2014, a fost diagnosticat cu cancer la gât. Tratamentele agresive l-au lăsat cu dificultăți de respirație și o traheostomie, dar Kilmer a avut o relație complicată cu medicina, fiind adept al Bisericii Scientologice. Uneori a negat chiar că ar avea cancer, punând vindecările pe seama rugăciunii. În 2021, a lansat documentarul Val, în care a reflectat asupra vieții și carierei sale, abordând subiecte dureroase precum moartea fratelui său și destrămarea căsniciei.

Ultimul său rol

În 2022, Kilmer a revenit pe ecran în Top Gun: Maverick, reluând rolul lui Iceman. Cancerul său nu a putut fi ascuns, iar povestea personajului său a fost adaptată în consecință. Într-o scenă emoționantă, Iceman îi spune lui Maverick: „E timpul să renunți.”

Deși a fost un actor talentat și complex, Kilmer nu a îmbrățișat stilul de viață petrecăreț de la Hollywood. A preferat să se retragă la o fermă din New Mexico, alături de copiii săi. „Singurul lucru pe care mi l-am dorit a fost să fiu considerat actor.”

