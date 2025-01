Cântăreața și actrița Marianne Faithfull a murit la vârsta de 78 de ani, a declarat purtătorul ei de cuvânt, citat de BBC. Ea era cunoscută pentru hituri precum „As Tears Go By”, care a ajuns în top 10 în Marea Britanie, și roluri principale în filme precum „The Girl On A Motorcycle”.

Ea a fost, de asemenea, iubita lui Mick Jagger, fondatorul Rolling Stones, în anii 1960, și și-a continuat cariera după ce a trecut prin momente grele, în anii 1970.

„Cu profundă tristețe anunțăm decesul cântăreței, compozitoarei și actriței Marianne Faithfull. Marianne a decedat pașnic astăzi la Londra, în compania familiei sale iubitoare. Ne va lipsi foarte mult”, se arată într-un comunicat.

Cine a fost Marianne Faithfull. Debutul fulminant și ascensiunea în lumea muzicii

Marianne Faithfull s-a făcut remarcată în anii ’60, când a fost descoperită la doar 17 ani de Andrew Loog Oldham, managerul The Rolling Stones. Primul său mare succes, "As Tears Go By", scris de Mick Jagger și Keith Richards, a propulsat-o rapid în topurile muzicale și i-a adus recunoaștere internațională.

Cu o voce distinctă și un stil aparte, Faithfull a devenit una dintre muzele mișcării rock britanice, având o relație intensă și controversată cu Mick Jagger, care a ținut prima pagină a ziarelor timp de ani buni.

Anii întunecați și lupta cu dependențele

După o perioadă de glorie, cariera sa a fost afectată de probleme personale. Anii ’70 au fost marcați de dependența de droguri, lipsa unui cămin stabil și probleme de sănătate, care au făcut-o să dispară o perioadă din lumina reflectoarelor. Însă, în ciuda căderilor dramatice, Faithfull a reușit să se reinventeze.

În 1979, Marianne Faithfull a revenit spectaculos cu albumul "Broken English", o capodoperă considerată un punct de cotitură în muzica sa. Cu un stil matur, o voce răgușită și profundă, modelată de experiențele sale de viață, albumul a fost apreciat de critici și public, consolidându-i statutul de artist autentic.

Ulterior, Faithfull a continuat să lanseze albume și să își pună amprenta asupra muzicii rock și alternative, colaborând cu artiști precum Nick Cave, Metallica și Blur.

O carieră de peste 50 de ani și un impact cultural puternic

De-a lungul carierei, Marianne Faithfull a fost mai mult decât o cântăreață – a fost un simbol al unei generații, o femeie puternică ce a trăit intens, s-a luptat cu demonii săi și a reușit să-și recâștige locul în muzică.

Ultimii ani i-a petrecut departe de scenă, din cauza problemelor de sănătate, dar muzica și povestea ei rămân o sursă de inspirație. Moartea sa lasă un gol imens în lumea muzicii, însă moștenirea sa artistică va dăinui pentru totdeauna.

