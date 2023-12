Vezi și

Povestea de dragoste dintre Regina Spaniei şi presupusul amant, Jaime del Burgo, ar fi început în anul 2002, cu câteva luni înainte ca aceasta să-l cunoască pe Felipe moştenitorul tronului Spaniei. Pe atunci Letizia era prezentatoare de ştiri foarte populară în Spania. Relaţia ar fi durat 2 ani, timp în care viitoarea regină se întâlnea şi cu Felipe. Del Burgo spune că nu ştia nimic. A aflat abia când se pregătea să o ceară în căsătorie. Avea inelul de logodnă în buzunar când aceasta l-a anuţat că are o relaţie cu viitorul rege al Spaniei.

Casa Regală a Spaniei, implicată într-un nou scandal

Legătura romantică dintre ei nu s-ar fi încheiat însă aici. Spune că Letizia a continuat să-l caute, iar între anii 2010 şi 2011 ar fi reluat pentru scurt timp relaţia. Moment în care regina Spaniei şi-a mărturisit dragostea.

"În timp ce stăteam amândoi în același hamac, lângă piscină, unul în fața altuia, Letizia mi-a spus te iubesc și eu am răspuns te iubesc". SURSA: Letizia & I: What Secrets Is Queen Letizia Hiding?

La un an distanţă de la această declaraţie, Jaime del Burgo s-a căsătorit cu sora Letiziei, de care a divorţat doi ani mai târziu. Bărbatul susţine că şi în ziua nunţii, regina i-a şoptit la ureche că nu va renunţa la el. Del Burgo spune că Letizia şi-a înşelat şi primul soţ, profesorul ei de literatură engleză din liceu.

Şi că are dovezi "fotografii, videoclipuri și SMS-uri" pe care le-a păstrat de pe vremea când erau împreună. Ba chiar a postat, pe pagina de Twitter, o fotografie cu Letizia în care aceasta purta o eşarfă de-ale lui. Când mai mulți susţinători ai familiei regale spaniole au pus la îndoială validitatea imaginii, omul de afaceri și-a închis contul.

Contactată de numeroase publicaţii internaţionale, Casa Regala a Spaniei a refuzat să comenteze dezvălurirle. În ultimii ani, regele Felipe și regina Letizia au reuşit să-și consolideze relaţia şi domnia, după scandalurile de corupţie şi adulter ale fostului rege Juan Carlos, care a abdicat în 2014. Anul viitor, în luna mai, cuplul regal va sărbători 20 de ani de căsnicie.

