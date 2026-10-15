Casă scoasă la vânzare cu doar 6 lei, deși valorează 500.000 £. Condiția esențială pentru cumpărător

O casă cu patru dormitoare, evaluată la 525.000 de lire sterline, va fi scoasă la licitație în Marea Britanie la un preț de pornire de doar o liră (6,30 lei). Proprietatea are o problemă majoră: viitorul proprietar nu se poate muta în ea, după ce o alunecare de teren produsă în grădină a dus la interzicerea locuirii în imobil.

Casa se află în St Leonards-on-Sea, în comitatul East Sussex, și va fi scoasă la licitație pe 29 octombrie. Ofertele pot porni de la o liră, însă cumpărătorul va trebui să țină cont de restricțiile impuse asupra proprietății, scrie The Sun.

Imobilul a fost cumpărat în decembrie 2020 de o profesoară universitară și soțul ei, pentru 465.000 de lire sterline. Planurile celor doi au fost date peste cap în februarie 2024, când o alunecare de teren a afectat grădina casei. O parte din teren s-a prăbușit aproximativ 15 metri pe o pantă abruptă.

Între timp, terenul a fost stabilizat, iar casa a fost monitorizată pentru a se verifica eventualele deplasări. Potrivit reprezentanților companiei care organizează licitația, în prezent nu există semne de mișcare structurală a clădirii. Cu toate acestea, ordinul care interzice ocuparea imobilului este încă în vigoare, astfel că locuința nu poate fi folosită în scop rezidențial.

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Casa are aproximativ 130 de metri pătrați

La parter se află două livinguri, o bucătărie, un hol și o toaletă, iar la etaj sunt patru dormitoare, dintre care unul cu baie proprie, și o baie principală.

Imobilul are în continuare atuuri, însă problema care a dus la interzicerea locuirii trebuie rezolvată. Dacă situația va fi remediată, iar lucrările de modernizare vor fi finalizate, viitorul proprietar ar putea ajunge să dețină o casă evaluată la peste jumătate de milion de lire sterline pentru o fracțiune din această sumă.