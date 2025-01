În prima fază a armistiţiului, care va dura 6 săptămâni, din cei 94 de ostatici aflaţi în captivitate, gruparea Hamas trebuie să elibereze 33 de oameni, în schimbul a 110 palestinieni care se află în închisorile din Israel. Armata lui Benjamin Netanyahu va fi nevoită să se retragă din zonele populate şi să permită convoaielor cu ajutor umanitar să ajungă la civilii din Gaza. În ultima fază, gruparea teroristă trebuie să-i elibereze pe ceilalţi ostatici sau să înmâneze trupurile celor morţi familiilor.

"Înţelegerea este foarte importantă, dar nu garantează sfârşitul războiului, însă cei ce o susţin speră că va pregăti negocierile pentru următoarea fază ce are ca scop încheierea conflictului. Asta ar însemna o retragere completă a trupelor israeliene din Gaza, eliberarea ostaticilor şi încheierea războiului care a cauzat distrugere şi durere în toată regiunea", spune Joe Federman, The Associated Press.

Ambele tabere şi-au intensificat atacurile în timpul discuţiilor

Vezi și

Armistiţiul ar fi trebuit să intre în vigoare duminică, însă Israelul a acuzat gruparea Hamas că nu respectă toţi termenii înţelegerii şi a reprogramat votul final pentru săptămâna viitoare. Ambele părţi şi-au intensificat atacurile pe câmpul de luptă în timpul discuţiilor. Gruparea teroristă a anunţat că 72 de oameni au fost omorâţi.

Pe străzile din Gaza, vestea armistiţiului a fost primită cu strigăte de bucurie.

Conflictul direct dintre Israel şi Hamas a început pe 7 octombrie, când gruparea teroristă a lansat un atac care s-a soldat cu moartea a peste 1200 de persoane. 251 de oameni au fost răpiţi. 94 sunt încă în captivitate, însă doar 60 ar mai fi în viaţă. Israelul a lansat ca răspuns o operaţiune devastatoare asupra Fâşiei Gaza, în care peste 46.000 de oameni, majoritatea civili, au murit.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Aţi făcut recent un credit și sunteți sau ați fost în imposibilitatea de a-l plăti? DA NU

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰