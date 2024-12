Marea ceremonie de redeschidere, aşteptată cu nerăbdare de întreaga lume, va începe cu discursul lui Emmanuel Macron din fața catedralei. Mai apoi, arhiepiscopul Parisului, Laurent Ulrich, va folosi toiagul său pentru a bate în ușile grele şi, din interior, un psalm va fi cântat de trei ori ca răspuns la bătaie. Ușile vor fi deschise, iar Arhiepiscopul va binecuvânta orga veche din Notre Dame înainte ca aceasta să înceapă să cânte.

"Grandioasa ceremonie va găzdui aproximativ 50 de şefi de stat, deminatri şi VIP-uri, sub securitate maximă, printre care se află şi preşedintele ales Donald Trump, fiind marcată astfel prima călătorie în străinătate de la alegerile din SUA", a declarat Thomas Adamson, jurnalist Associated Press.

Opt zile de slujbe dedicate redeschiderii

Vor urma opt zile de slujbe dedicate redeschiderii, iar prima liturghie va avea loc mâine.

"Biletele au fost date în primele 25 de minute şi arată câţi oameni au vrut să participe la aceste slujbe. Nimeni în viaţă nu a văzut aşa ceva, culoarea pietrei, genialitatea picturilor, lumina prin vitralii, toate operele de artă, toate picturile care au fost curăţate, statuile care au fost restaurate, toate acestea nu existau înainte de incendiu şi au fost distruse", a spus Olivier Ribadeau Dumas, rector Notre-Dame.

Aproape 850 de milioane de euro au fost strânşi din donaţii pentru reparaţii, iar peste 2.000 de arhitecţi au lucrat la restaurare. "Datorită poluării cu plumb, dacă pot să spun aşa, a trebuit să decontaminăm, să curăţăm fiecare suprafaţă şi, numai după asta, arăta mai bine, mai curat. Am folosit benzi de latex pur pe care le-am scos şi era curat. Am reînviat culoarea originală a pietrei. Am reparat tot placajul, picturile murale şi porţile, am tratat totul", a explicat Philippe Villeneuve, arhitect şef Notre Dame.

Catedrala, cuprinsă de flăcări în 2019

În seara zilei de 15 aprilie 2019, acoperișul catedralei a fost cuprins de flăcări. În numai câteva secunde, focul a cuprins turla și aproape că a distrus turnurile principale care găzduiesc clopotele. Nu se ştie cauza incendiului, dar se crede că dezastrul ar fi avut loc din cauza unui scurtcircuit sau a unei țigări aprinse.

Construcţia catedralei a început în 1163 şi s-a întins până în secolul următor. Monumentul a fost folosit ca decor şi de Victor Hugo pentru romanul său din 1831, "Cocoșatul de la Notre-Dame". Inspirat de celebra carte, Disneyland Paris organizează până pe 14 decembrie spectacole pentru a marca redeschiderea.

Redactia Observator

