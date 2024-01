Ce este SMERSH? Dovada că Putin a reînviat în Rusia organizaţia formată de Stalin pentru a vâna spioni

Denis Ivanovich Baban, care a filmat pe 2 ianuarie un sistem rusesc de apărare antiaeriană în acţiune în Belgorod, a fost pus să-şi ceară iertare în mod public pentru gestul necugetat şi să admită că merită pedepsit. Imaginile s-au viralizat în spaţiul informaţional rusesc, însă nu atât din cauza gestului comis de tânăr, cât din cauza personajelor care îl flanchează.

În luna decembrie, deputatul rus Andrei Gurulîov a lăsat de înţeles că SMERSH operează în prezent în teritoriile ocupate de ruşi în Ucraina, dar aceste imagini reprezintă prima dovadă că organizaţia este activă și în Rusia. "S-a vorbit despre reînvierea renumitei organizații de contra-informaţii a lui Stalin, dar încă nu exista o confirmare oficială", a comentat jurnalistul BBC Fracis Scarr pe platforma X.

"Nu am vrut să fiu primul care scrie despre asta, dar din moment ce băieții au apărut în fața camerei, da, am reînviat sistematic SMERSH", a comentat pe Telegram şi bloggerul rus de război Vladimir Romanov.

Ce este SMERSH?

SMERSH, un acronim format din cuvintele "smert", adică moarte și "shpionam", adică spioni înseamnă "moarte spionilor". Era numele unei organizații formate de Stalin şi însărcinată cu eliminarea activității anticomuniste în timpul celui de-al Doilea Război Mondial.

Andrei Gurulîov, membru al parlamentului rus și fost comandant militar, a spus pe 3 decembrie în timpul unei apariții la postul de televiziune de stat Rusia-1, că SMERSH operează în părți ale Ucrainei care au fost anexate ilegal și sunt parțial sub controlul forțelor Kremlinului. "Am vorbit despre SMERSH, astăzi am creat un departament care funcționează aproximativ în același mod în teritoriile noi" a spus Gurulîov, referindu-se la regiunile ucrainene Donețk, Lugansk, Herson și Zaporojie.

SMERSH, format de Stalin în urmă cu 80 de ani, în aprilie 1943, a fost funcţional până în 1946, perioadă în care a fost o parte esențială a aparatului de teroare stalinistă. Organizația, renumită pentru brutalitatea sa, s-a aflat în spatele arestării, torturării și executării a mii de oameni, inclusiv a celor suspectați de sabotaj, dezertare sau trădare.

Gurulîov a spus că o structură similară ar trebui să funcționeze din nou în Rusia. Iar imaginile difuzate de ruşi par să sugereze asta. Un veteran al SMERSH, citat de Lenta, a explicat cât de departe mergeau agenţii pentru ca documente secrete să nu cadă în mâinile inamicului.

"Ceea ce îmi amintesc cel mai bine este modul în care am fost antrenați să distrugem documentele secrete dacă exista o amenințare să fie capturate de către inamic, trebuiau mâncate...Ne-au arătat, explicându-ne că nu poți pune toată hârtia în gură deodată, trebuie să rupi bucăți mici din ea și să le înghiți după ce le-ai mestecat bine", a povestit Pelageya Semina, citată de Newsweek.

