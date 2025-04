Ce reproşează Donald Trump economiei româneşti

Unul dintre principalele rapoarte oficiale în baza cărora preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, a decis să impună tarife de import dure multor state ale lumii enumeră politici guvernamentale, dar şi stări de fapt din aceste ţări, inclusiv din România, transmite Profit.ro. În relaţia cu România, specialiştii SUA se referă la probleme în industria farmaceutică, drepturile de proprietate intelectuală în IT, website-uri-pirat care ar fi găzduite sau înregistrate în România şi deficitul comercial pe mărfuri.

Documentul, analizat de Profit.ro, a fost elaborat de Office of the United States Trade Representative (USTR), instituţia de stat de la Washington subordonată Cabinetului executiv al preşedintelui, ce coordonează politica comercială externă a Statelor Unite. În relaţia cu România, specialiştii identifică probleme legate de industria farmaceutică şi de drepturile de proprietate intelectuală în IT.

″Producătorii farma au identificat mai multe dificultăţi legate de omisiunea Guvernului României de a actualiza, în pofida solicitărilor repetate în acest sens, lista medicamentelor inovative eligibile pentru decontare în cadrul sistemului naţional de sănătate, existând numeroase cereri nerezolvate. În plus, atât companiile farmaceutice inovative, cât şi cele de produse generice au retras medicamente de pe piaţa românească, din cauza faptului că preţurile oficiale (reglementate – n.r.) din România pot scădea sub costurile de producţie″, scrie în raportul analizat de Profit.ro.

Ce îl supără pe Trump în economia României

O altă problemă se referă la unele website-uri-pirat, nemenţionate specific, despre care se crede că sunt găzduite sau înregistrate în România. ″Sancţiunile blânde pentru încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală nu descurajează în mod credibil aceste infracţiuni, astfel că instituţiile de aplicare a legii aleg să trateze speţele semnificative drept cazuri de evaziune fiscală″, se mai afirmă în document.

Raportul mai arată că, potrivit statisticilor de la Washington, deficitul comercial pe mărfuri al SUA în raport cu România, anul trecut, a fost de 2,646 miliarde dolari, în uşoară scădere faţă de 2023 (2,691 miliarde dolari). Preşedintele Donald Trump a anunţat, miercuri, că semnează un ”ordin executiv istoric care instituie tarife reciproce pentru ţările din întreaga lume”.

Aceste tarife pornesc de la o bază minimă de 10 la sută. Conform unui tabel prezentat de şeful Casei Albe, tariful reciproc impus UE este de 20 la sută. De asemenea, el a reconfirmat că de la miezul nopţii vor intra în vigoare taxele vamale de 25 la sută pentru toate maşinile care nu sunt fabricate în Statele Unite. Anunţul a provocat un adevărat cutremur pe pieţele internaţionale.

Redactia Observator

