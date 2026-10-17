Moartea suspectă a unei românce şochează Italia. Femeia a fost găsită spânzurată de un măslin, lângă benzinăria din care dispăruse cu o zi înainte după o ceartă cu partenerul ei. Bărbatul a fost audiat ore în şir de autorităţi.

"În zona asta am văzut ceva. Oare ce e acolo? Apoi mi-am dat seama: erau două picioare. Era sprijinită de această ramură", spune o persoană.

Trupul neînsufleţit al Mariei Ionescu a fost găsit pe un câmp agricol din regiunea Chieti. O femeie care îşi plimba câinele a făcut descoperirea şi l-a anunţat pe proprietarul terenului, un pensionar italian.

"Ţipa şi nu reuşeam să înţeleg ce spune pentru că era şocată şi speriată. Apoi s-a liniştit puţin. Am mers acolo şi am văzut-o. Femeia, din ce au văzut anchetatorii, nu prezenta semne de violenţă", explică o persoană.

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Anchetatorii încearcă să reconstruiască filmul evenimentelor

Românca de 66 de ani dispăruse cu 24 de ore mai devreme, iar anchetatorii încearcă să reconstruiască filmul evenimentelor. Împreună cu partenerul ei din ultimii 20 de ani, Maria se întorcea spre casă din Rimini, unde îşi vizitase fiul. Cei doi s-au oprit la 5 dimineaţa la o benzinărie de pe autostradă. Au luat micul dejun, iar între ei s-a iscat o ceartă. La plecare, 30 de minute mai târziu, femeia a coborât din maşină şi a revenit în benzinărie.

"A intrat un moment ca să ia un fular pe care îl uitase în zona de servicii, apoi a ieşit. Din acel moment, nu s-a mai întors în maşină, la soţ, asta este sigur. L-am văzut că intra şi ieşea, privea în jur, întreba toată lumea dacă a văzut-o pe doamnă. Nu era nimeni, nu am ştiut ce să îi spun", menţionează oamenii.

Unele declaraţii ale partenerului nu se leagă

Femeia a fost căutată de personalul localului chiar cu ajutorul poliţiei rutiere. Fără folos însă. După câteva ore, partenerul ei a plecat singur şi depus o plângere privind dispariţia ei. El a fost audiat cinci ore de anchetatori, care spun că mai multe detalii nu se leagă. Nici Maria, nici partenerul ei, nu aveau telefoanele mobile. În plus, zona în care a fost găsită este închisă cu garduri înalte şi porţi cu lacăte şi este greu de accesat. De altfel, poliţiştii au avut nevoie de tractorul unui locanic pentru a-i scoate trupul de acolo.

"Poate cineva să ajungă aici pe jos sau este nevoie de o maşină? Ce credeţi? Dar dumneavoastră ce credeţi? După părerea mea, nu putea pe jos. Exact", spun oamenii.

Anchetatorii speră că autopsia va arăta dacă este vorba despre o sinucidere sau o crimă bine ascunsă.