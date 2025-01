Ce se ascunde de fapt în spatele schimbărilor anunţate de Mark Zuckerberg pentru Facebook şi Instagram. Analiză NYT

Mark Zuckerberg a anunțat marţi schimbări majore privind postările de pe platformele Meta: va scădea numărul angajaților ce verifică conținutul, va reduce "dramatic cenzura" şi "va colabora cu președintele Trump împotriva guvernelor care atacă firmele americane". Evoluția politică a lui Mark Zuckerberg a trecut de la "scuze" la "gata cu scuzele", a comentat The New York Times într-o analiză.

În noiembrie 2016, când Facebook se confrunta cu o avalanşă de acuzaţii că răspândeşte știri false și teorii ale conspirației legate de Donald Trump, Mark Zuckerberg, directorul executiv al rețelei de socializare, şi-a cerut scuze într-o postare în care anunța o serie de pași pentru a răspunde la problema ştirilor false și înșelătoare de pe Facebook, inclusiv fact-checkingul, aminteşte The New York Times (NYT). "Concluzia este că luăm în serios dezinformarea", scria el atunci într-o postare pe Facebook. "Există multe organizații respectate de verificare a informaţiilor și, deși am luat legătura cu unele, intenționăm să învățăm de la multe altele".

Zuckerberg nu-și mai cere scuze

Opt ani mai târziu, Zuckerberg nu-și mai cere scuze. Marți, el a anunțat că Meta, compania-mamă a Facebook, Instagram, WhatsApp și Threads, își încheie programul de verificare a informaţiilor și revine la rădăcinile sale legate de libertatea de exprimare. Sistemul de verificare a faptelor a dus la "prea multă cenzură", a spus el.

Este ultimul pas dintr-o transformare a lui Zuckerberg. În ultimii ani, directorul executiv, acum în vârstă de 40 de ani, a renunțat să-şi mai facă mea culpa la problemele de pe platformele sale sociale. Sătul de ceea ce par a fi uneori critici neîncetate la adresa companiei sale, el le-a spus celor mai apropiaţi directori că vrea să revină la gândirea inițială despre libertatea de exprimare, care implică mai puţină implicare în moderarea conținutului.

Zuckerberg a remodelat Meta pe măsură ce a făcut această schimbare. A dispărut instrumentul de transparență CrowdTangle, care a permis cercetătorilor, academicienilor și jurnaliştilor să monitorizeze teoriile conspirației și dezinformarea pe Facebook. Echipa de integritate electorală a companiei, anunţată cândva cu surle şi trâmbiţe drept un grup de experți concentrat exclusiv pe problemele din jurul alegerilor, a fost îngropată într-o echipă mai generală de integritate. Zuckerberg s-a axat mai mult pe promovarea eforturilor tehnologice la Meta, inclusiv investiții în așa-numitul metavers și în inteligența artificială.

Schimbarea lui Zuckerberg a fost vizibilă pe rețelele de socializare. Fotografiile cu el îmbrăcat inconfortabil la costum și cravată, depunând mărturie în fața Congresului au fost înlocuite cu videoclipuri în care apare cu părul lung și lanțuri de aur, concurând în sporturi extreme și uneori la vânătoare pentru hrană. Nu a mai postat pe Facebook mesaje lungi de susţinere legate de angajamentul Meta față de democrație. În schimb, a postat glume pe Threads prin care a răspuns unor sportivi celebri și videoclipuri care arată cele mai noi inițiative AI ale companiei

"Arată că Mark Zuckerberg simte că societatea acceptă mai mult punctele de vedere libertariene și înclinate spre dreapta pe care le-a avut întotdeauna. Aceasta este o întoarcere la originile sale politice", a declarat Katie Harbath, directorul executiv al Anchor Change, o firmă de consultanță tehnologică, care a lucrat anterior la Facebook.

Meta va afișa conținut politic mai personalizat

Zuckerberg este de mult timp un pragmatist care s-a dat după cum a bătut vântul politic. S-a sucit legat de cât de mult conținut politic ar trebui afișat utilizatorilor de Facebook și Instagram. După ce a spus în trecut că rețelele sociale ar trebui să fie despre conținut distractiv, familie și prieteni, marți a revenit spunând că Meta va afișa conținut politic mai personalizat.

Zuckerberg le-a spus directorilor apropiați că se simte confortabil cu noua direcție a companiei. El consideră cei mai recenti pași ca pe o revenire la gândirea de la începuturile Facebook despre libertatea de gândire şi exprimare, prin limitarea monitorizării și a controlului de conținut de pe Meta, au spus doi directori ai companiei care au discutat cu Zuckerberg în ultima săptămână.

Zuckerberg nu s-a simțit niciodată confortabil cu implicarea unor verificatori de informaţii din afara companiei, a cadrelor universitare sau a cercetătorilor, a spus unul dintre directori. Totodată el consideră că mulţi dintre pașii făcuți după alegerile din 2016 au fost o greșeală, au spus cei doi executivi.

"Verificatorii de informaţii au fost prea părtinitori din punct de vedere politic și au distrus mai mult încrederea decât au creat-o", a spus Zuckerberg marți în filmarea în care a anunţat sfârșitul programului de fact-checking. A preluat astfel declarații făcute de înalţi politicieni republicani de-a lungul anilor. Meta a refuzat să comenteze.

Cei care îl cunosc Zuckerberg de zeci de ani îl descriu ca fiind un libertarian natural, căruia îi plăcea să citească cărți elogioase la adresa liberei exprimări și a pieței libere, după ce a renunțat la Harvard pentru a punele bazele Facebook în 2004. Pe măsură ce compani a crescut, la fel a făcut și presiunea de a deveni mai receptiv la plângerile liderilor mondiali și a societății civile că nu făcea suficient pentru a modera conținutul de pe platforma sa.

Evoluţia lui Zuckerberg

Crizele, inclusiv genocidul din Myanmar, când Facebook a fost acuzat că a permis răspândirea unui discurs instigator la ură la adresa populaţiei musulmane Rohingya, l-au forțat pe Zuckerberg să mărească echipele de moderare a conţinutului și să definească reguli privind discursul pe rețelele sale de socializare.

A fost antrenat de oameni apropiați, inclusiv de fostul director de operațiuni al Meta, Sheryl Sandberg, pentru a se implica mai mult în politică. După alegerile din 2016, Zuckerberg s-a angajat într-o campanie publică de a-şi spăla numele şi reputaţia companiei. S-a întâlnit constant cu lideri ai societăţii civile și a invitat politicienii să viziteze sediul companiei sale, a lansat instrumente de transparență precum CrowdTangle și a introdus fact-checkingul.

În 2017, a anunțat că efectuează un "tur de ascultare" în Statele Unite pentru "a obține o perspectivă mai largă" asupra modului în care americanii folosesc Facebook. Fotografii în care apărea alături de fermieri și muncitori în stil electoral au dus la speculații că ar candida pentru o funcție politică.

În ciuda eforturilor, Zuckerberg a continuat să fie acuzat de răspândirea de dezinformare și informaţii false pe Facebook și Instagram. În octombrie 2019, Zuckerberg a început să dea înapoi. Într-un discurs ţinut la Universitatea Georgetown, el a spus că Facebook a fost fondat pentru a oferi oamenilor o voce. "Sunt astăzi aici pentru că cred că trebuie să continuăm să susținem libertatea de exprimare", a spus el.

În 2021, la revolta din 6 ianuarie de la Capitoliul, după alegerile prezidențiale, Meta a fost din nou considerată responsabilă pentru că a permis propagarea unui discurs instigator la violență. Două săptămâni mai târziu, Zuckerberg le-a spus investitorilor că compania "a luat în considerare pași" pentru a reduce conținutul politic pe Facebook.

Evoluția lui de atunci a fost constantă. Directorii care l-au împins pe Zuckerberg să se implice direct în politică, inclusiv Sandberg, au părăsit compania. Cei care îi sunt astăzi mai apropiați îl încurajează să se concentreze asupra propriilor interese, care includ sporturile extreme și muzica rap dedicată soției, precum și asupra promovării inițiativelor AI ale companiei.

Într-un podcast în direct în fața a 6.000 de persoane, în septembrie, în San Francisco, a vorbit aproape 90 de minute despre dragostea lui pentru tehnologie. El a spus că ar fi trebuit să respingă acuzațiile conform cărora compania sa este responsabilă de problemele societății.

"Cred că greșeala politică a fost o greșeală de 20 de ani", a spus el. Ar putea dura încă un deceniu pentru a readuce compania înapoi la imaginea dorită, a adăugat el. "Vom trece peste asta și vom ieși mai puternici", a promis Zuckerberg.

