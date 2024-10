Donald Trump i-a surprins pe jurnaliştii veniţi pe aeroportul din Green Bay, Wisconsin. În loc de un costum de mii de dolari, a coborât din avionul său privat îmbrăcat ca un angajat de la salubritate, cu o vestă reflectorizantă portocalie. Reacţia vine după gafa preşedintelui Joe Biden, care a sugerat că americanii care votează cu Trump sunt gunoaie.

Trump a plecat la bordul maşinii de gunoi spre mitingul lui de campanie. Pe scenă, fostul preşedinte a urcat tot cu vesta reflectorizantă.

"Am zis că imposibil. Am 25.000 de oamenii în faţa mea, am toţi oamenii ăştia aici. Sub nicio formă nu o să o port pe scenă (n.r. vesta reflectorizantă). Le-am zis să-mi aducă sacoul, dar ei mi-au zis dar dacă o purtaţi, o să păreţi mai slab. Şi m-au prins! Le-am zis vreau să o port pe scenă", a spus Donald Trump, fostul preşedinte al SUA.

Într-o încercare de a-şi păstra fragilul avans din sondajele de opinie, care o dau cu prima şansă în votul popular, Kamala Harris s-a delimitat de afirmaţia lui Joe Biden şi a promis că va fi un preşedinte care-i va uni pe americani.

"Nu sunt deloc de acord cu ideea de a critica oamenii pe baza persoanei pentru care votează", a declarat Kamala Harris.

Momentul lui Trump în maşina de gunoi a dat naştere unui uriaş val de mobilizare printre republicani. Pe reţelele sociale, sute de oameni distribuie postări prin care se mândresc cu preferinţa electorală. În joc au intrat şi mai mulţi politicieni republicani. Fostul candidat la Casa Albă, senatorul Vivek Ramaswamy, a muncit cot la cot pentru o zi alături de alţi angajaţi de la salubritate.

