Ce sunt rachetele ATACMS

Război în Ucraina. Armata ucraineană a folosit marți rachete balistice de fabricație americană pentru a lovi Rusia pentru prima dată. În urmă cu 2 zile, Joe Biden a autorizat Kievul să folosească ATACMS pentru atacuri în interiorul Rusiei, o schimbare importantă de politică.

Ce sunt şi ce fac rachetele ATACMS?

ATACMS (pronunțat atack 'ems) este acronimul de la Army Tactical Missile System, adică sisteme de rachete tactice ale armatei. Sunt rachete balistice supersonice cu o rază de acțiune de până la 300 de kilometri. Pot transporta un focos care conține aproximativ 170 de kilograme de explozibili.

Sunt fabricate de Lockheed Martin și sunt proiectate pentru a fi lansate fie de pe sisteme de rachete cu lansare multiplă (MLRS), fie de pe sisteme de rachete de artilerie de înaltă mobilitate (HIMARS). Sunt două sisteme pe care Statele Unite le-au furnizat deja Ucrainei.

Deşi sunt adesea denumite "rachete cu rază lungă de acțiune", acesta este o catalogare subiectivă. Ele pot ajunge mai departe în Rusia decât orice altă rachetă aflată în prezent în arsenalul Ucrainei, dar nu pot parcurge distanţa rachetelor de croazieră sau a celor balistice intercontinentale.

Racheta ATACMS a fost dezvoltată în anii 1980 pentru a distruge ținte sovietice importante, aflate adânc în spatele liniilor inamice. Era o armă ghidată prin GPS într-o perioadă în care Statele Unite se bazau în principal pe aşa-numitele "bombe dummy" sau "bombe proaste", adică care nu erau ghidate prin GPS. Astăzi, Pentagonul are două versiuni de ATACMS în inventarul său, una cu focos cluster și una care poartă o singură încărcătură explozivă.

Ucraina a mai primit şi rachete Storm Shadow de fabricație franco-britanică, care au o rază de acțiune de aproximativ 250 de kilometri, mai mică decât raza de acțiune a rachetelor ATACMS. Marea Britanie și Franța au refuzat să dea Ucrainei permisiunea de a lovi cu Storm Shadow ținte din interiorul Rusiei, dar ele au fost folosite pentru a ataca Crimeea, peninsula ucraineană pe care Rusia a anexat-o ilegal în 2014 și o consideră parte a teritoriului său.

Potrivit Bloomberg, decizia lui Biden nu a fost urmată de permisiuni similare din partea europenilor, "ceea ce este un semn al slăbirii influenței președintelui în funcție". Nu este încă clar dacă decizia Casei Albe va schimba poziţia liderilor Marii Britanii și Franței.

Cum le va folosi Ucraina?

Armata rusă se pregătește să lanseze o ofensivă majoră cu 50.000 de soldați, inclusiv trupe nord-coreene, asupra pozițiilor ucrainene din Kursk, pentru a recuceri teritoriul rusesc pe care ucrainenii l-au ocupat în august.

Ucrainenii ar putea folosi rachetele ATACMS pentru a lovi concentrațiile de trupe rusești și nord-coreene, echipamente militare importante, noduri logistice, depozite de muniții și linii de aprovizionare aflate adânc în Rusia. Acest lucru i-ar putea ajuta pe ucraineni să slăbească eficacitatea contraofensivei ruso-coreene.

Anul trecut, Joe Biden a aprobat furnizarea câtorva sute de ATACMS pentru a fi utilizate în atacuri pe teritoriul ucrainean ocupat de ruși, inclusiv în Peninsula Crimeea. Nu este clar câte rachete mai au ucrainenii în arsenalul lor pentru a le folosi în regiunea Kursk.

Ce s-a întâmplat în atacul Ucrainei?

Ministerul Apărării rus a confirmat marţi primul atac ucrainean cu rachete balistice ATACMS de fabricaţie americană împotriva teritoriului rus. Potrivit unui buletin de război difuzat de agenţiile de presă ruse, cinci rachete au fost doborâte, iar o a şasea a fost avariată iar fragmentele au căzut în perimetrul unei instalaţii militare din regiunea Briansk fără a provoca victime sau pagube materiale. Impactul a produs totuşi un incendiu, scrie Reuters.

Armata ucraineană a declarat că a lovit marţi dimineaţă un depozit mare de muniții din regiunea rusă Briansk, dar nu a specificat arma folosită. Un oficial ucrainean care a vorbit sub protecţia anonimatului a confirmat pentru The New York Times utilizarea rachetelor ATACMS.

Siteul ucrainean RBK a relatat anterior că armata ucraineană a atacat pentru prima dată marţi dimineaţă un obiectiv militar situat pe teritoriul Federaţiei Ruse cu rachete americane ATACMS. "Într-adevăr, pentru prima dată am folosit rachete balistice ATACMS pentru a lovi teritoriul rus", au afirmat sursele citate, adăugând că ţinta, o infrastructură militară situată în oraşul Karacev, la 150 de km de graniţa cu Ucraina a fost lovită cu succes.

Atacul a avut loc în aceeași zi în care președintele Vladimir Putin a coborât pragul pentru folosirea armelor nucleare, o mișcare planificată pentru a arata că Moscova ar putea răspunde agresiv la atacurile ucrainenilor pe teritoriul Rusiei cu rachete americane.

