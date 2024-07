Turiştii veniţi la Paris pentru Jocurile Olimpice nu şi-au imaginat că vor vedea Turnul Eiffel printre gratii de metal. De-alungul râului Sena, autorităţile au amplasat peste 44.000 de bariere înalte de aproape 2 metri, ca să securizeze perimetrul pentru ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de vineri.

Cum poate fi vizitat Parisul înaintea JO 2024

Cei care vor să vadă Muzeul Louvre trebuie să treacă printr-o verificare mai ceva ca la aeroport. Fără un cod QR care să conţină date personale - motivul călătoriei, nume, prenume, adeverinţă de angajat şi o fotografie de tip paşaport - oamenii nu mai au acces în centrul Parisului.

Vezi și

"În mod normal, putem să trecem printr-o zonă ca asta, doar că trebuie să avem două coduri QR plus codurile QR ale pasagerilor. Până la urmă, e foarte greu", spune Lester, şofer. "Nu sunt din Paris, am venit pentru câteva zile, ca să-mi văd prietenii. Nu am un cod QR. Este adevărat că deplasarea fără unul este foarte complicată. Este plictisitor, ca să zicem. E foarte problematic", mărturiseşte Amelie, turistă.

Cei care intră în zonele vizate fără un cod QR riscă o amendă de 135 de euro. Deoarece întreg procesul de verificare durează prea mult, turiştii se mulţumesc cu atracţiile de la periferia capitalei. Pentru proprietarii de restaurante şi hoteluri din inima Parisul, fiecare zi fără turişti îi apropie de faliment.

Salah, ospătar: De când au instalat barierele, am avut o scădere semnificativă a vânzărilor. Nu avem de muncă. De-abia aşteptăm Jocurile Olimpice, dar, până la urmă, ar fi fost mai bine să aibă loc în altă parte.

Reporter: Ce sperie clienţii?

Salah, ospătar: Barierele! Au impresia că sunt în cuşti!

Flacăra Olimpică a ajuns în Clairefontaine, purtată cu mândrie de selecţionerul Franţei, Didier Deschamps. Organizatorii au pregătit o altă surpriză. Rapperul american Snoop Dogg va purta flacăra olimpică în timpul ceremoniei, în faţa celor aproape 11.000 de atleţi.

Ți-a plăcut acest articol? Like

Întrebarea zilei Credeţi că legea care permite uciderea urşilor agresivi va rezolva problema atacurilor tot mai dese? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰