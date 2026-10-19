Christiane Amanpour va părăsi CNN în iunie 2027, după 43 de ani

Christiane Amanpour, care a transformat un post de asistentă în redacţia de ştiri externe a CNN într-o misiune jurnalistică de lungă durată care a dus-o în întreaga lume pentru acest gigant al ştirilor, intenţionează să se retragă din compania mass-media americană în iunie 2027, informează revista Variety, citată de Agerpres.

"După multe luni de reflecţie şi câteva nopţi nedormite, am decis să mă despart de CNN, partenerul meu timp de 43 de ani fantastici!", a precizat Christiane Amanpour printr-un comunicat de presă publicat luni. "Aştept cu nerăbdare noi proiecte interesante în viitor şi voi susţine întotdeauna CNN, contribuind la menţinerea tradiţiei sale de jurnalism independent. Nu uitaţi: fiţi întotdeauna sinceri, nu neutri", a adăugat ea.

CNN va avea un nou proprietar

Plecarea jurnalistei Christiane Amanpour a fost anunţată într-un moment în care CNN intră sub controlul unui nou proprietar, Skydance, o companie care se confruntă cu datorii de miliarde de dolari şi cu percepţia că ar putea dori să-şi orienteze divizia de ştiri către o anumită viziune asupra politicii şi a altor chestiuni.

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În mai 2026, Christiane Amanpour a declarat în cadrul unui eveniment că era "îngrijorată" de modul în care Skydance administrează CBS News, care a stârnit controverse majore după numirea unei antreprenoare digitale cu opinii provocatoare, Bari Weiss, în funcţia de redactor-şef. "Nu sunt sigură cât de multe lucruri am voie să spun despre o chestiune corporativă aflată în desfăşurare, dar, ca persoană şi ca jurnalistă cu o experienţă consacrată, sunt, în mod evident, îngrijorată", a declarat ea la acea vreme.

Christiane Amanpour, în vârstă de 68 de ani, a prezentat, începând din 2009, o emisiune de seară pentru canalul internaţional al grupului CNN, precum şi o emisiune pentru PBS, intitulată "Amanpour & Company", începând din 2017. Ea a părăsit pentru scurt timp CNN pentru o experienţă nefericită la ABC News, unde a fost numită în funcţia de moderatoare a emisiunii duminicale "The Week", în 2010. Audienţele scăzute i-au subminat eforturile depuse acolo şi s-a întors la CNN în 2012.

"Christiane a analizat cu atenţie această decizie, am discutat împreună despre ea timp de câteva luni", a declarat Mark Thompson, CEO-ul CNN, într-un comunicat. "La fel ca mulţi dintre colegii de la CNN care vor afla astăzi această veste, îmi pare foarte rău că pleacă, dar am ajuns să accept faptul că acesta este momentul potrivit pentru ea, atât pe plan personal, cât şi profesional", a adăugat el.

CNN are mulţi jurnalişti, corespondenţi şi prezentatori, însă puţini dintre ei sunt atât de strâns legaţi de brandul general al acestei companii media precum Christiane Amanpour. Probabil doar Wolf Blitzer şi Anderson Cooper se bucură de un statut similar în rândul echipei actuale de angajaţi.

După ce a obţinut un post de corespondent în Europa de Est în 1986, jurnalista americană şi-a clădit o bună reputaţie profesională relatând despre conflictele din Bosnia, Irak şi Afganistan. Între anii 1992 şi 2010, a lucrat în calitate de principal corespondent internaţional al CNN.

"Îmi voi încheia emisiunile zilnice de la CNN şi PBS la sfârşitul acestui an, urmând să continui cu o emisiune săptămânală la CNN până în luna mai 2027 şi să mă ocup pentru a asigura o tranziţie fluidă pe parcursul lunii iunie", a transmis Christiane Amanpour în declaraţia sa de luni.

Ea precizat că intenţionează să continue să lucreze la un podcast independent, "Ex-Files", pe care îl realizează împreună cu fostul ei soţ, Jamie Rubin, un fost oficial în cadrul Departamentului de Stat al SUA.