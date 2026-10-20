Veste şocantă la Hollywood. Christina Applegate a dezvăluit că a fost diagnosticată greşit cu scleroză multiplă. Timp de 5 ani, actriţa din serialul american "Familia Bundy" a crezut că suferă de această afecţiune gravă, care a forţat-o să urmeze un tratament foarte strict şi să se retragă din lumina reflectoarelor. Deși vestea ar fi trebuit să-i aducă bucurie, actrița a explicat că simptomele nu au dispărut, ci s-au agravat considerabil, o situație care o obligă în continuare să folosească scaunul cu rotile. O nouă echipă medicală a deschis o investigație amănunțită pentru a descoperi misterul din spatele stării sale de sănătate.

La cinci ani după ce a fost diagnosticată cu scleroză multiplă, actrița Christina Applegate, în vârstă de 54 de ani, a dezvăluit că nu suferă de fapt de această boală cumplită. A făcut anunțul azi în podcastul său, MeSsy, care are în centru chiar viaţa cu această afecțiune. Actrița devenită cunoscută în toată lumea pentru rolul din serialul Familia Bundy, a anunțat în 2021 că suferă de scleroză multiplă, o boală cronică în care sistemul imunitar atacă sistemul nervos central. A început atunci un tratament și a vorbit public despre cât de grea este această boală.

Scleroza multiplă are mai multe forme, iar simptomele diferă de la o persoană la alta

În urmă cu câțiva ani, medicul ei a decis să întrerupă tratamentul pentru a observa cum reacționează limfocitele B, celule ale sistemului imunitar implicate în evoluția sclerozei multiple. Numărul acestora nu a crescut, dar nici nici nu a scăzut după oprirea tratamentului, ceea ce i-a făcut pe medicii să reevalueze diagnosticul. În cele din urmă, potrivit actriței, medicul i-a comunicat că nu a avut niciodată scleroză multiplă. "A intrat în camera mea și mi-a spus: Felicitări, nu ai scleroză multiplă. Dar eu nu eram deloc fericită. Toți ceilalți erau atât de fericiți", a povestit ea.

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Applegate, care a luat o pauză de la podcast în ultimele săptămâni, a explicat azi că a avut nevoie de timp pentru a procesa noile informații. Scleroza multiplă are mai multe forme, iar simptomele diferă de la o persoană la alta. Cauza bolii nu este cunoscută, iar evoluția ei este imposibil de prezis, potrivit Societății Naționale de Scleroză Multiplă din SUA.

Aproape una din cinci persoane cărora li s-a spus că suferă de scleroză multiplă "nu avea, de fapt, această boală", a declarat în podcast doctorul Marwa Kaisey, profesor în cadrul Departamentului de Neurologie la Centrul Medical Cedars-Sinai. Diagnosticele greșite sunt destul de frecvente, a explicat ea, deoarece nu există un singur test care să permită diagnosticarea afecțiunii.

Applegate a declarat că, în momentul diagnosticului inițial, a făcut mai multe investigații, inclusiv o puncție lombară și examinări RMN. Investigațiile imagistice au arătat leziuni la nivelul creierului, a spus ea. Actriţa a spus că are în continuare simptome debilitante care îi afectează viața de zi cu zi și mobilitatea. Într-un interviu din 2022 acordat publicației The New York Times, ea a mărturisit că "nu poate merge fără baston".