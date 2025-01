Cine este femeia arsă de vie la metroul din New York. Un cetățean guatemalez i-a dat foc din senin, apoi a privit-o cum moare

Femeia care a murit după ce a fost incendiată în metroul din New York la începutul acestei luni a fost identificată ca fiind Debrina Kawam, 57 de ani, din Toms River, New Jersey, a anunţat marţi biroul medicului legist din New York, transmite Reuters, potrivit News.ro.