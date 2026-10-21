Se anunță o nouă idilă la Hollywood. Se pare că Jennifer Lopez iubește din nou, iar alesul este chiar un coleg de platou.

Diva se întâlnește în secret cu Brett Goldstein, partenerul ei din filmul "Iubire la birou". Cei doi au fost surprinși de paparazzi la o petrecere din Los Angeles și, deși au încercat din răsputeri să își ascundă urmele, gesturile i-au dat de gol.

Au sosit la eveniment cu aceeași mașină, însă au coborât pe rând și au intrat separat, tocmai pentru a nu fi fotografiați împreună. Zvonurile unei relații s-au intensificat după ce au fost văzuți extrem de apropiați la mai multe evenimente de promovare, chiar dacă în trecut amândoi au negat că ar forma un cuplu.

Jennifer Lopez este din nou o femeie liberă după divorțul de Ben Affleck, oficializat în 2024, în timp ce Brett Goldstein este și el celibatar.

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Ce a declarat actriţa în luna iunie

În film, Jennifer Lopez interpretează rolul unei directoare generale de succes care se îndrăgostește de avocatul ei. Cei doi sunt însă nevoiți să își țină relația secretă din cauza regulilor de la locul de muncă.

În luna iunie, vedeta a insistat că nu are o relație amoroasă. Amuzată de speculațiile privind viața ei sentimentală, Jennifer Lopez a declarat:

"Nu există niciun moment în care să fiu văzută alături de cineva sau să lucrez cu cineva fără ca oamenii să încerce să mă cupleze cu persoana respectivă".