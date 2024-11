Câte linguri, atâtea poveşti. Asta pot spune acum toţi membrii "breslei lingurarilor" din Cluj când se uită la tacâmurile din lemn ieşite din propriile mâini. "Sortam nişte lemne pe care le aveam în spatele casei de la ţară şi în interiorul unui morman, am găsit un butuc de prun impecabil. Şi am zis, ce să fac cu el? Am făcut o lingură", a declarat Edmond Kreibik, lingurar.

Lingurarii clujeni speră să atragă alături de ei şi alţi pasionaţi de acest hobby

Orice lemn banal, trecând prin mâinile potrivite, se poate transforma într-o veritabilă lingură pe care o putem folosi chiar şi zeci de ani. "Ăsta este un cal de cioplit linguri pe care l-am construit eu. Este una dintre variantele mele de lucru în apartament, pentru că îţi permite să degroşezi mult material în linişte, nu face gălăgie", a declarat Radu Sălcudean, lingurar.

Iar dacă în primă fază ustensila principală este toporul, pe măsură ce etapele cioplirii lingurei avansează, e nevoie de scule din ce în ce mai sofisticate şi deloc ieftine. La început, în breasla lingurarilor erau cinci persoane, dar acum se întâlnesc lunar cel puţin 15 pasionaţi, iar vârsta e doar un detaliu. Lingurarii clujeni speră să atragă alături de ei şi alţi pasionaţi de acest hobby, mai ales că împreună, pe lângă schimbul de idei, pot folosi şi ustensile profesionale la comun.

