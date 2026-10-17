Cod roşu de vreme rea în Istanbul. MAE a emis atenţionare de călătorie şi recomandă evitarea deplasărilor

Ministerul Afacerilor Externe a emis o atenționare de călătorie pentru Istanbul, unde autoritățile turce au decretat cod roșu de vreme rea pentru 17 și 18 octombrie, din cauza ploilor torențiale și a vântului puternic.

Fenomenele pot provoca inundații, alunecări de teren, blocaje rutiere, întreruperi ale transportului în comun și perturbări ale traficului aerian pe cele două aeroporturi din Istanbul, precizează MAE. Avertizarea a fost emisă de Autoritatea pentru Managementul Dezastrelor și Urgențelor din Turcia (AFAD).

Ministerul le recomandă românilor aflați acolo să asculte instrucțiunile autorităților turce și să evite deplasările neesențiale în zona metropolitană a Istanbulului.

Codul roșu vine după inundațiile care au paralizat Istanbulul miercuri și joi, provocate de cele mai abundente ploi din ultimele decenii. Cel puțin trei persoane au murit, între care un băiat de 14 ani electrocutat într-o băltoacă, iar alte patru au fost date dispărute, potrivit guvernatorului Istanbulului. Peste 2.700 de oameni rămași blocați de ape au fost evacuați.

Articolul continuă după reclamă

Pe Aeroportul Istanbul, 51 de zboruri au fost redirecționate spre alte aeroporturi și 19 au fost anulate. Școlile au fost închise, iar motocicletele au fost interzise în trafic.

MAE le recomandă celor care au zboruri spre Istanbul să verifice din timp statusul cursei, la compania aeriană sau pe site-urile Aeroportului Internațional Istanbul și Aeroportului Internațional Sabiha Gökçen.