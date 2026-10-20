Netflix a concediat doi dintre directorii responsabili de conținut, pe fondul lipsei unor seriale noi care să atragă publicul, situație care a contribuit la reducerea timpului petrecut de abonați pe platforma de streaming, potrivit News.ro.

Concedieri la vârful Netflix. Doi directori de top au fost dați afară după scăderea timpului de vizionare - Profimedia

După ce a disponibilizat în jur de 1.000 de oameni, Netflix i-a dat afară atât pe şefa de conţinut Bela Bajaria, cât şi pe cel care dă direcţia filmelor, Dan Lin. Executivii companiei, în frunte cu Ted Sarandos sunt nemulţumiţi de mai mult timp de scăderea timpului petrecut de abonaţii din Statele Unite, conform surselor citate de WSJ.

Locul lui Bajaria va fi luat de Peter Rice, un veteran cu experienţă îndelungată în film, televiziune şi sport, care a lucrat pentru Disney şi Fox. Scăderea acestui indicator este pusă pe seama lipsei unor noi seriale de succes, precum Stranger Things, platforma nefiind capabilă să producă în ultima vreme conţinut la fel de bun. Chiar dacă a experimentat cu alte forme de conţinut, precum jocuri şi podcast-uri, Sarandos a cerut „întărirea” ofertei de filme şi seriale, care reprezintă încă pilonul de bază al platformei.

Acțiunile Netflix au scăzut cu 40% în ultimul an

Conform calculelor făcute de Antenna, Netflix nu a mai adăugat abonaţi noi în ultimele luni în Statele Unite. Netflix nu mai face publice aceste cifre de la începutul anului trecut. În acelaşi timp, tot conform Antenna, Netflix are cea mai mică rată de dezabonare din industrie, de doar 2,1%. În ultimul an, acţiunile companiei au scăzut cu 40%. Evoluţia este pusă pe seama pierderii încrederii investitorilor în Netflix, după ratarea achiziţionării Warner Bros. Discovery.