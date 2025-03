Israelul a denunţat drept sabotaj acordarea unui premiu Oscar documentarului palestiniano-israelian "No other land", despre colonizarea israeliană a Cisiordaniei văzută prin ochii unui tânăr palestinian.

Ministrul Culturii din Israel susţine că premierea documentarului reprezintă un moment trist în lumea cinematografiei şi nu prezintă complexitatea realităţii israeliene. Cei doi realizatori sunt acuzaţi că au ales să amplifice poveşti care deformează imaginea Israelului în faţa publicului internaţional.

Industria filmului din Israel acuză guvernul că vrea să suprime libertatea de exprimare

Ministrul Culturii din Israel, care face parte din partidul de dreapta al premierului Netanyahu îi acuză pe realizatori că au făcut din defăimarea Israelului un instrument de promovare şi ameninţă că va face o reformă prin care resursele publice să fie alocate doar operelor care se adresează publicului israelian şi nu unei industrii care face carieră defăimând ţara în străinătate.

Profesioniştii din cinematografie consideră intenţia drept o tentativă a guvernului Netanyahu de a reduce vocile disidente şi a pune căluş libertăţii de exprimare. Coloniile din Cisiordania sunt ilegale sub aspectul dreptului international, iar colonistii au fost de multe ori chiar si sub sanctiuni americane. Intre timp, Benjamin Netanyahu sugereaza ca razboiul ar putea fi reluat in Gaza pentru ca Hamas nu a fost de acord s aschimbe in timpul jocului regulile armistitiului deja agreat.

