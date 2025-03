Evenimente în Bucureşti, miercuri 5 martie. Ce nu trebuie să ratezi

Abia au trecut câteva zeci de ore din această săptămână şi poate cei mai mulţi dintre bucureşteni încă sunt implicaţi total în ceea ce înseamnă muncă dar chiar şi aşa considerăm că oamenii ar trebui să caute portiţe în program pentru a se bucura de diferite evenimente care să-i facă să uite de grijile zilei.

Astfel că am decis să venim, ca de obicei, în faţa dumneavoastră cu câteva recomandări de evenimente care v-ar putea ajuta, miercuri, 5 martie, să uitaţi de ceea ce vă produce bătăi de cap în cadrul programului normal de lucru.

Piese de teatru în Bucureşti, miercuri 5 martie

Miercuri avem o mulţime de piese de teatru programate a se juca de la ora 19.00. Dintre acestea amintim "Punk Rock", la Teatrul Excelsior, "Bădăranii", la Teatrul Nottara - Sala Horia Lovinescu, "Fetiţa din Debara", la Teatrul de Artă, "Visul unei nopţi de vară", la Teatrul de Comedie - Sala Radu Beligan, "Nora", la Teatrul Naţional Bucureşti - Sala Atelier, sau "Când ploaia se va opri", la Teatrul Mic - Sala Studio.

Tot de la ora 19.00 se joacă şi "Nuntă în cer", la Teatrul Dramaturgilor, în timp ce de la ora 19.30 se joacă "Moş Nechifor", la Teatrul Act, în timp ce de la ora 20.00 avem piesa "D`ale carnavalului", la Restaurant Elisabeta.

Concerte în Bucureşti, miercuri 5 martie

Unul dintre cele mai aşteptate concerte de miercuri este cel susţinut de Xavier de Maistre la Sala Radio, de la ora 19.00. Vorbim despre unul dintre cei mai apreciaţi harpişti ai lumii la momentul actual.

Miercuri, însă, mai avem şi concerte susţinute de Denise Ababei şi Puiu Pascu la Riviera Park, de la ora 20.30, Mircea Vintilă, în The Pub Universităţii, de la ora 20.00, sau Jay-Jay Johanson, în Expirat Halele Carol, de la ora 20.00.

Expoziţii în Bucureşti, miercuri 5 martie

Dintre expoziţiile săptămânii reamintim că la Muzeul Municipal București – Palatul Suțu puteţi vizita expoziţii precum "Figuri universitare și patrimoniu bucureștean. O istorie comună" sau "Primii Cantacuzini în patrimoniul Muzeului Municipiului București".

Pe de altă parte, la Muzeul Naţional de Artă al României poate fi vizitată expoziţia "Tadeusz Kantor – artist oriunde și oricând", în timp ce la Muzeul Naţional de Artă Contemporană poate fi vizitată expoziţia "Ioana Nemeș. All times at once".

Evenimente sportive în Bucureşti, miercuri 5 martie

Miercuri, campionatele naţionale de volei masculin şi volei feminin continuă cu câteva meciuri extrem de interesante. În Bucureşti, de exemplu, de la ora 13.00, în Sala Rapid, se joacă meciul de volei masculin dintre Rapid Bucureşti şi Corona Braşov.

De asemenea, tot în Sala Rapid, dar de la ora 17.00, se joacă meciul de volei feminin dintre Rapid Bucureşti şi Dinamo Bucureşti.

