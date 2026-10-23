Criminalul Carlei, condamnat pe viaţă. Calvarul prin care a trecut studenta româncă înainte să moară

Criminalul Carlei, studenta româncă de 19 ani care a fost ucisă în camera de cămin, a fost condamnat la închisoare pe viaţă. Nathan Owens, tatăl vitreg al tinerei, dezvoltase o obsesie sexuală pentru fată, iar după ce i-a luat viaţa, a încercat să însceneze o sinucidere. Carla Georgescu a fost găsită moartă chiar în ziua în care ar fi împlinit 20 de ani şi urma să plece într-o călătorie în România.

Carla Georgescu, studentă la Universitatea din Lancashire, a fost găsită fără viaţă pe 5 februarie, în căminul universitar din Preston, potrivit Mirror. Tatăl său vitreg, Nathan Owens, călătorise din Hartlepool în primele ore ale zilei de 4 februarie, când a supus-o unei agresiuni fizice şi sexuale, înainte de a o ucide.

Bărbatul a fost condamnat la închisoare pe viaţă, urmând să execute cel puţin 35 de ani de detenţie. Judecătorul Jacobs l-a descris drept "josnic" şi a calificat faptele sale drept un "atac îngrozitor şi brutal".

"Ultimele 90 de minute din viaţa Carlei sunt prea îngrozitoare pentru a putea fi contemplate. Sunt convins că a suferit atât psihic, cât şi fizic, pe parcursul unei părţi semnificative din acele 90 de minute", a declarat magistratul.

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Obsesia sexuală pe care criminalul o ascundea de familie

În timpul procesului s-a aflat că Nathan Owens dezvoltase o obsesie sexuală pentru fiica sa vitregă, fără ca aceasta sau mama ei, Janina, să ştie.

Bărbatul se filmase întreţinând relaţii intime cu un manechin îmbrăcat în hainele tinerei şi realizase videoclipuri cu acte sexuale folosind jucării de pluş. De asemenea, modificase fotografii din copilăria Carlei pentru a crea imagini indecente şi o fotografiase pe ascuns în locuinţa familiei.

"Moartea ei a fost punctul culminant, deznodământul unei obsesii sexuale unilaterale care a durat săptămâni, luni şi poate chiar ani", le-a spus juraţilor procurorul Nicholas Lumley.

Carla urma să plece în România chiar de ziua ei

Mama tinerei a povestit că fiica sa era "fericită şi entuziasmată" înaintea unei călătorii în România, programată pentru 5 februarie. Carla urma să plece alături de o prietenă şi să se întâlnească acolo cu un băiat cu care începuse recent o relaţie romantică.

Pe 1 februarie, criminalul luase masa împreună cu Janina şi Carla la un restaurant coreean, după care el şi mama tinerei au condus-o înapoi la cămin.

În dimineaţa zilei de 4 februarie, bărbatul s-a întors singur la Preston, fără ştirea Janinei. I-a trimis Carlei un mesaj în care pretindea că vine împreună cu mama ei pentru a recupera o geantă uitată.

Camerele de supraveghere l-au surprins în timp ce se apropia de cămin cu o pătură pe cap. Tânăra i-a permis accesul în clădire şi, de atunci, nu a mai fost văzută în viaţă.

A încercat să însceneze o sinucidere, dar probele ADN l-au dat de gol

Carla a fost găsită fără viaţă lângă dulapul din cameră, cu răni la cap, urme de apărare pe mâini şi leziuni de natură sexuală.

Nathan Owens a încercat să şteargă urmele crimei şi a făcut să pară că tânăra îşi luase singură viaţa. A scăpat inclusiv de pantalonii roşii de pijama ai victimei, care nu au mai fost găsiţi. Anchetatorii au descoperit însă ADN-ul său pe corpul Carlei, pe podea şi pe o pătură din cameră.

Bărbatul a fost găsit vinovat de omor, agresiune soldată cu vătămări corporale şi strangulare intenţionată. La pronunţarea verdictului, criminalul Carlei a zâmbit ironic şi şi-a trecut mâna prin păr, relatează sursa citată.