Culmea birocrației: O fetiță trecută, din greșeală, băiat în certificatul de naștere va rămâne așa tot restul vieții

Grace Bingham și partenerul ei, Ewan Murray, au fost încântați când au înregistrat nașterea primului lor copil la Oficiul Registrului Civil din Sutton-in-Ashfield, oraș din comitatul englez Nottinghamshire. Dar au observat că funcționara a scris greșit sexul fetiței lor pe certificatul de naștere abia după ce documentul a fost înregistrat, relatează The Guardian.

"Am fost îngroziți, dar am presupus că, întrucât am văzut greșeala la doar câteva secunde după ce s-a întâmplat, corectarea acesteia ar fi o chestiune ușoară. Dar deși registratoarea a prezentat scuze pentru greșeala ei – și managerul de zonă la fel – se pare că certificatele de naștere nu pot fi schimbate", a spus tatăl fetiței.

