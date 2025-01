Cum a ajuns un bărbat să plătească 55.000 de lire sterline pentru o bere: "Asta va scrie pe piatra mea funerară"

Peter Lalor este un jurnalist australian pasionat de cricket. Ajuns în Marea Britanie, în Manchester mai exact, Lalor s-a oprit la hotelul Malmaison pentru a urmări competiţia The Ashes şi pentru a bea o bere. După a ce dat comanda s-a împrietenit rapid cu alţi câţiva pasionaţi ai sportului, iar când a venit chelneriţa a apropiat cardul de POS fără a se uita însă la aparat. A intervenit o eroare, bărbatul a apropiat din noul cardul, iar de data asta a introdus şi codul PIN.

Soţia credea că a cumpărat o casă

Problema a apărut când aparatul POS a scos factura, iar chelneriţa s-a albit la faţă. "Ea a imprimat-o și și-a dus mâna la gură. Am întrebat-o ce se întâmplase, iar ea tot repeta: Oh, nu!. M-am alarmat. Mi-a arătat bonul, iar suma era de peste 55.000 de lire sterline. Am zis: Doamne, sper că veți remedia asta, nu-i așa?", a declarat Peter Lalor pentru The Guardian. Panicat, australianul l-a chemat imediat pe managerul localului. "Am vorbit cu managerul barului, care mi-a garantat că e o eroare de-a lor și că nu voi rămâne fără bani Acest text a fost copiat de pe Ziare.com Omul care a plătit 55.000 de lire pentru o bere", a mai precizat Lalor.

A doua zi, bărbatul a fost sunat de soţie care credea că tocmai plătise avansul pentru o casă în Manchester. "A doua zi dimineață, m-a sunat soția, întrebându-mă ce făcusem cu o seară înainte. Știa că îmi place Manchester-ul și a crezut că am dat un avans pentru o casă în oraș. Mi-a spus că lipseau aproximativ 102.500 de dolari australieni din contul nostru – aproape 100.000 de dolari pentru bere și 2.500 de dolari comisioane bancare. M-am întors la bar în seara următoare ca să discutăm, iar persoana care făcuse greșeala m-a văzut și a dispărut", a mai declarat Lalor.

Deşi pe moment a trecut printr-o sperietură teribilă, bărbatul se amuză acum pe seama întâmplării. "Cred că, în timp ce introduceam codul PIN, s-au adăugat câteva cifre la preț. A fost greșeala barului, dar probabil ar fi trebuit să-mi port ochelarii. Am scris cărți, am crescut copii și am încercat să fiu un om bun, dar pe piatra mea funerară va scrie: Aici se odihnește omul care a plătit 100.000 de dolari pentru o bere", şi-a încheiat Lalor povestea.

