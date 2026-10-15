Un funcționar public este acuzat că s-a folosit de munca de la distanță și de concediile medicale pentru a avea cinci joburi în același timp, toate plătite din bani publici. Potrivit procurorilor, bărbatul ar fi acumulat contracte de muncă ce totalizau 183 de ore pe săptămână, cu 15 ore mai mult decât are, în realitate, o săptămână întreagă, potrivit The Mirror.

Cum a câștigat un funcționar peste 400.000 de euro din 5 joburi. Trucul prin care își păcălea șefii - Profimedia

Kashim Chowdhury, în vârstă de 55 de ani, ar fi ascuns timp de mai multe luni faptul că avea mai multe locuri de muncă. Procurorii susțin că acesta a mers până la a-și aplica machiaj alb pe față pentru a părea bolnav în timpul unui apel video cu o șefă, organizat pentru a discuta despre absența sa de la serviciu. Între februarie 2020 și septembrie 2023, bărbatul ar fi câștigat aproximativ 350.000 de lire sterline, echivalentul a peste 400.000 de euro, de la opt angajatori, potrivit informațiilor prezentate în instanță. Chowdhury, care locuiește în Whitechapel, estul Londrei, neagă cele nouă acuzații de fraudă formulate împotriva sa.

Procurorul Lucy Organ a susținut că bărbatul a mințit atunci când a aplicat pentru posturi cu normă întreagă, deoarece nu a declarat că era deja angajat în alte departamente guvernamentale și instituții publice. Potrivit acuzării, Chowdhury ar fi profitat de cultura muncii de acasă, care s-a răspândit în timpul pandemiei de COVID-19. Bărbatul le-ar fi spus angajatorilor că trebuie să lucreze de acasă pentru a avea grijă de mama sa, despre care susținea că este bolnavă. Pe măsură ce volumul de muncă a crescut, performanțele sale profesionale ar fi început să scadă. Procurorul a explicat că situația devenise „prea greu de gestionat”, astfel că bărbatul ar fi început să își ia concedii medicale de la unele locuri de muncă, în timp ce continua să lucreze pentru alți angajatori.

Instanța a aflat că acesta a primit concedii medicale pentru „anxietate mixtă și tulburare depresivă”, însă nu a prezentat documentele medicale tuturor angajatorilor. Astfel, în timp ce figura în concediu medical la unele instituții, continua să lucreze la altele.

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S-ar fi machiat pentru a părea bolnav în timpul unei întâlniri online

În mai 2023, când ar fi ocupat simultan cinci posturi cu normă întreagă, una dintre șefele sale a organizat o întâlnire pe Microsoft Teams pentru a discuta despre absența sa. Femeia a remarcat însă că fața foarte albă a bărbatului nu avea aceeași culoare cu pielea de pe gât. Ulterior, machiajul de pe fruntea acestuia ar fi început să se desprindă, iar pielea de dedesubt a devenit vizibilă, potrivit declarațiilor prezentate juraților.

În timpul aceleiași întâlniri ar fi apărut și un alt indiciu care l-ar fi dat de gol. Chowdhury se conectase la apel folosind o adresă de e-mail asociată Departamentului pentru Mediu, Alimentație și Afaceri Rurale (Defra). Procurorul a susținut că bărbatul făcuse o greșeală prin utilizarea acelei adrese și că i-ar fi spus ulterior managerului Aleesha Adams că ar putea fi vorba despre un cont mai vechi.

Potrivit informațiilor prezentate juraților, Chowdhury a început să lucreze pentru Consiliul Local Tower Hamlets în februarie 2020. În aprilie 2021, acesta s-a angajat și la Departamentul pentru Mediu, Alimentație și Afaceri Rurale, fără să renunțe la primul loc de muncă. Timp de mai bine de un an, ar fi lucrat simultan pentru cele două instituții. În 2022, bărbatul a ocupat timp de patru luni un al treilea post, în cadrul East London NHS Trust, o instituție din sistemul public britanic de sănătate. Plecarea de la Consiliul Local Tower Hamlets nu ar fi pus însă capăt suprapunerii contractelor.

În timp ce continua să lucreze pentru Defra, bărbatul ar fi obținut noi posturi la Departamentul pentru Sănătate și Asistență Socială, Agenția pentru Securitate Sanitară din Regatul Unit, Departamentul pentru Afaceri și Comerț, Agenția pentru Standarde Alimentare și Ministerul de Interne britanic.

În mai 2023, Chowdhury ar fi primit salarii de la cinci angajatori pentru cinci posturi cu normă întreagă. Procurorii susțin că acesta a oferit informații false despre situația sa profesională atunci când a aplicat pentru locurile de muncă respective.

Presupusa fraudă, descoperită în urma unei verificări

Presupusele fraude au ieșit la iveală după ce Inițiativa Națională Antifraudă (National Fraud Initiative) a semnalat neregulile către Departamentul pentru Mediu, Alimentație și Afaceri Rurale, potrivit informațiilor prezentate în instanță. Procurorul a precizat că, între martie 2020 și septembrie 2023, în cele trei conturi bancare ale lui Chowdhury au intrat peste 300.000 de lire sterline, în timp ce din acestea au fost efectuate plăți de aproape 250.000 de lire. Bărbatul neagă toate cele nouă acuzații de fraudă. Procesul este în desfășurare.