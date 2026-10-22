Cum a înscenat FSB-ul arestarea unui român atras în Rusia de o femeie: "Mi-au furat viața"

Momentul arestării lui David Adrian Kercso, românul condamnat de ruși la 15 ani de închisoare pentru spionaj în favoarea Ucrainei, a fost înscenat de serviciul rus de securitate FSB, la câteva luni după ce tânărul era deja în custodia autorităților ruse, arată o investigație Reuters. Bărbatul, care are acum 23 de ani, locuia în Anglia și a plecat în august 2024 la Soci pentru a întâlni o femeie cunoscută pe internet. El a povestit că acuzațiile sunt fabricate și că a fost torturat pentru a mărturisi.

Răsturnare de situație în cazul românului din Voșlăbeni, David Adrian Kercso, condamnat în martie la 15 ani de închisoare pentru spionaj în favoarea Ucrainei. O investigaţie Reuters a stabilit că momentul presupusei sale arestări, într-un parc din Soci, publicat de FSB, este unul înscenat de serviciile ruse.

Tânărul locuia și muncea în Reading, la vest de Londra. La sfârșitul anului 2023, a început o relație pe internet cu o femeie pe nume Valeria, iar în august 2024 a plecat la Soci, prin Turcia, pentru a se întâlni cu ea. După câteva zile, cei doi au trecut granița în Abhazia, regiune separatistă a Georgiei, unde a rămas mai multe luni, până în noiembrie 2024. Atunci a fost arestat de autoritățile locale, apoi predat celor ruse.

Filmarea difuzată de FSB, în care doi agenți de securitate solizi sar dintr-o dubă și îl pun la pământ, este o înscenare. Când a fost filmată, tânărul se afla deja de luni de zile în custodia autorităților ruse. De altfel, arestarea românului a fost anunțată iniția de separatiștii proruși din Abhazia. Aceștia au publicat propria înregistrare cu tânărul aflat în custodia lor, înainte ca el să apară pentru în fața unei instanțe ruse. David, care între timp, a învățat limba rusă în închisoare, spune acum că îi este foarte dor de familie și visează să se întoarcă acasă.

Articolul continuă după reclamă

Povestea le-a alarmat încă de la început pe rudele lui David. Familia susține că tânărul a fost atras în Rusia pentru a continua o relație romantică cu o femeie cunoscută pe internet și speră să facă apel la condamnare.

Mama l-a avertizat să nu plece

"I-am spus să nu meargă acolo, pentru că este foarte periculos, pentru că este război. Dar nu m-a ascultat niciodată", a povestit Iulia, mama tânărului.

Reuters a obținut de la familie datele de contact ale Valeriei, dar nu a primit niciun răspuns la solicitările de a comenta povestea.

Cei doi tineri au plecat din Soci în Abhazia, o regiune de pe coasta muntoasă a Georgiei la Marea Neagră, aflată sub controlul separatiștilor de la începutul anilor 1990.

Relația lui David cu Valeria a început să se deterioreze pe măsură ce banii lui se împuținau. La un moment dat, acesta și-a anunțat familia că se întoarce acasă pe 28 noiembrie 2024, dar nu a mai ajuns niciodată. Nici nu a mai răspuns la mesaje şi apeluri telefonice.

Prima veste despre arestarea lui a venit două săptămâni mai târziu, din partea autorităților locale. Acestea au publicat pe 13 decembrie 2024 o înregistrare video în care agenți ai serviciului de securitate, SGB, îl escortau pe tânăr într-o clădire.

În imaginile difuzate, românul pare că mărturisește că a fost în contact cu serviciile de informații ucrainene, care i-au cerut să filmeze cu o dronă obiective militare din Abhazia.

Ulterior, a povestit familiei în scrisori că a fost obligat să memoreze un text în care mărturisea presupusele fapte. Separatiștii i-ar fi spus că, dacă îl recită în fața camerei, va fi lăsat să plece acasă. Nu s-a întâmplat așa. L-au dus la graniță și l-au predat FSB-ului rusesc.

Potrivit datelor obținute de Reuters, pe 14 decembrie, românul a apărut în fața unui tribunal din Soci. Era doar prima dintre cele zece înfățișări în instanță care aveau să aibă loc în următoarele patru luni. Practic, detenția românului în Rusia era prelungită la fiecare două săptămâni.

Scos din închisoare pentru a filma "arestarea"

Arestarea înscenată de FSB a fost filmată în aprilie 2025, adică după ce era deja în arest de patru luni. Într-o dimineață, a fost trezit, spune el, de agenți FSB, care l-au dus într-un loc din apropiere pentru a filma scena.

Analiza Reuters îi confirmă mărturiile. Deși data exactă nu a putut fi stabilită, detaliile și vegetația din jur indică faptul că filmarea a avut loc într-un parc din Soci, după începutul primăverii.

Un avocat rus aflat la curent cu acest caz a explicat că este o practică obișnuită în rândul FSB obligarea suspecților să participe la filmarea unor scene spectaculoase de arestare, la mult timp după ce au fost reținuți.

"Sunt zeci de cazuri în care persoane reținute cu luni în urmă sunt duse pe o stradă din oraș, într-o pădure sau într-o gară, pentru a putea fi filmată o scenă de arestare", a spus el.

Românul susține că, după ce a fost transferat în Rusia, a fost bătut, izolat și torturat. FSB l-a acuzat că ar fi spus serviciilor de informații ucrainene, în vara anului 2024, unde se află sistemele rusești de apărare antiaeriană din Soci.

David susține că a fost constrâns de FSB să mărturisească această faptă în fața unei camere de filmat. "Nimic din toate acestea nu s-a întâmplat. Mi-au furat viața fără niciun motiv și au fabricat totul. Acum știu că a fost o greșeală uriașă să vin aici. Am fost orbit de dragoste și nu am văzut semnele", a scris el familiei.