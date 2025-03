Cum a transformat Anamaria Danci curățenia într-o afacere de succes, cerută de miliardari din toată lumea: "Am avut curajul să plec și să-mi urmez visul"

Anamaria s-a născut într-un sat din nordul României, într-o perioadă în care Nicolae Ceaușescu era încă la putere. Deşi copilăria i-a fost marcată de un regim dur, familia sa avea un avantaj: deţineau o fermă, ceea ce însemna că nu duceau lipsă de mâncare. "Chiar dacă veneau oamenii guvernului să ne ia din provizii, găseam mereu o modalitate să ascundem câte o vacă sau câteva găini", îşi aminteşte ea. De la 4 ani, după orele de şcoală, lucra pe câmp alături de familie. Dar în sufletul ei visa la altceva: "iubeam cărțile, îmi plăcea să mă pierd în poveşti". Când a împlinit 18 ani, și-a luat inima și a decis să plece. Destinația aleasă: Portugalia.

"Părinții mei nu întelegeau de ce vreau să plec, dar eu aveam deja totul planificat: strânsesem bani, aveam pașaport, şi ştiam exact ce autobuz să iau", mărturiseşte Anamaria Danci, într-un interviu acordat publicaţiei pzc.nl.

Ajunsă în Portugalia, a găsit de lucru încă din prima zi, ca ajutor într-un restaurant. Două luni mai târziu, vorbea deja limba. Acolo l-a cunoscut pe viitorul ei soț, un bărbat pe jumătate francez, pe jumătate portughez, care i-a propus să se mute în Olanda. "Era a doua oară când viața mea lua o cu totul altă direcție", spune Anamaria.

Din curăţenie în birouri, la iahturi de lux

În Olanda, în timpul sarcinii cu primul ei copil, românca s-a angajat la o firmă de curăţenie, începând cu apartamente de vacanță şi ajungând ulterior să cureţe birouri. Apoi, a fost remarcată de unul dintre directorii unei companii de construcții navale, care a văzut cât de minuțios lucra. A fost angajată în cadrul firmei Amels, unde a intrat în contact pentru prima oară cu lumea iahturilor de lux.

Anamaria a observat rapid că interioarele acestora sunt fabricate din materiale extrem de delicate: bambus, mătase, lemn prețios. "Orice greșeală poate costa enorm", explică românca. Pentru a le curăța corect, a folosit cunoștințele acumulate în timpul studiilor de design textil urmate în România. "Am început să citesc etichete, să testez produse, să învăț fiecare detaliu. În scurt timp, şefii mei erau uimiți de rezultatele muncii mele". Iar proprietarii de iahturi au început să o recomande.

De la angajată la antreprenoare: succesul unei afaceri unice

După câțiva ani, Anamaria a decis să-și deschidă propria firmă, cu care a ajuns să cureţe iahturi de sute de milioane de euro. Afacerea s-a dezvoltat rapid, iar acum are nouă angajați şi plănuieşte să deschidă o a doua filială în Dubai, unde cererea pentru astfel de servicii este uriașă. "Este greu să găseşti oameni care să facă față standardelor cerute de acest domeniu. Dar Dubaiul oferă multe oportunități, atât pentru afaceri, cât şi pentru forța de muncă".

Astăzi, Anamaria este solicitată de miliardari din toată lumea. "Este o muncă grea, dar îmi place provocarea. Lucrez pe iahturi care costă sute de milioane de euro, unde orice detaliu contează. Nu oricine poate face acest job, dar mie îmi place presiunea și perfecțiunea", spune românca.

Recent, a petrecut cinci săptămâni în Carrara, Italia, pentru a pregăti un iaht exclusivist. "După ce termin, fac sesiuni video cu echipajul, explicându-le cum să mențină curăţenia. Uneori durează chiar trei ore. Oamenii mă privesc uimiți", povesteşte Anamaria.

"Mă simt bogată, dar nu datorită banilor"

Când priveşte înapoi la momentul în care, la 18 ani, urca într-un autobuz cu destinația necunoscută, Anamaria ştie că a făcut alegerea corectă. "Nu mă gândesc prea mult la ce am realizat, dar ştiţi ceva? Mă simt bogată. Nu pentru că am bani, ci pentru că am construit asta singură. Sunt mândră de mine, iar părinții mei sunt mândri de mine. Ei spun că sunt cea mai puternică din familie. Și asta doar pentru că am avut curajul să plec și să îmi urmez visul".

