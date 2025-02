Cum a vândut Trump Ucraina. The Guardian: "Nu-i pasă cine controlează pământurile îmbibate de sânge atât timp cât are acces la mineralele de sub"

"Preşedintelui SUA nu-i pasă cine controlează estul Ucrainei atât timp cât poate accesa mineralele care se află dedesubt", îşi începe The Guardian o analiză a proiectului de pace propus de Donald Trump.

