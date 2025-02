Prietenul lui Trump, Steven Witkoff, întâlnire de peste 3 ore cu Vladimir Putin la Moscova - WP

Miliardarul american Steve Witkoff, partenerul de golf al lui Donald Trump, ar fi avut o întâlnire de trei ore și jumătate cu Vladimir Putin marţi în timpul vizitei sale la Moscova, a dezvăluit prezentatorul Fox News, Sean Hannity, citat de The Washington Post. Separat, cotidianul The New York Times a relatat că Trump l-a desemnat pe Witkoff să deschidă un canal de negocieri cu Rusia, în paralel cu trimisul său special pentru Ucraina, generalul în retragere Keith Kellogg.