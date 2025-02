Cum au câștigat frații Tate sprijinul echipei lui Trump pentru a fi lăsaţi să plece din România - Financial Times

Frații Andrew și Tristan Tate, acuzați de trafic de persoane și alte infracțiuni, au câştigat sprijinul echipei lui Donald Trump, care a intervenit pentru ca România să le ridice interdicția de călătorie, relatează Financial Times (FT). În spatele acestui demers se află influența tot mai mare a "manosferei" în politica de dreapta din SUA, arată sursa citată.

În primele săptămâni de mandat, printre amenințările cu războaie comerciale, răsturnarea politicii externe a SUA și propunerea de a prelua şi transforma Fâșia Gaza într-o stațiune, echipa președintelui Trump a găsit timp să discute cu autoritățile române despre Andrew și Tristan Tate, două celebrități din "manosferă", care aveau interdicție de a părăsi ţara până la finalizarea procesului, scrie Financial Times. Cei doi frați sunt cetățeni cu dublă naționalitate, SUA şi Marea Britanie, şi riscă proceduri penale și civile în ambele țări.

Legăturile manosferei cu cercul lui Trump

Manosfera este un termen care desemnează un grup de comunități online centrate pe idei despre masculinitate, relațiile dintre bărbați și femei și statutul social al bărbaților. Aceste comunități variază de la susținători ai drepturilor bărbaților până la grupuri mai radicale care promovează idei misogine și anti-feministe.

Articolul continuă după reclamă

The Wall Street Journal a scris toamna trecută că Barron Trump, fiul cel mic al fostului președinte Donald Trump, ar fi jucat un rol semnificativ în atragerea tinerilor în campania tatălui său, încurajând interviuri cu YouTuberi, podcasteri, live-streameri, farsori online și alte personalități populare, în special în rândul bărbaților tineri.

Sprijinul SUA pentru cauza fraților Tate a dat roade joi, când aceștia și-au recuperat pașapoartele și au luat un avion privat spre Florida, aterizând la Fort Lauderdale, unul dintre cele mai apropiate aeroporturi de Mar-a-Lago, reşedinţa lui Trump.

Semnele legăturilor din ce în ce mai strânse dintre echipa lui Trump și frații Tate – care au fost arestați în 2022 și ulterior acuzați de viol, trafic de persoane și constituire de grup infracţional – au devenit evidente încă din 2023, arată FT.

Andrew Tate a susținut atunci că "a vorbit cu Barron", referindu-se la fiul lui Trump, în vârstă de 18 ani, după arestarea sa în România. "Sunt foarte apropiat de familia Trump. Îi cunosc bine. Am vorbit cu Barron după incident", a declarat el, după ce autoritățile române l-au plasat pe el și pe fratele său în arest la domiciliu. Reprezentanţii Primei Doamne a SUA nu au răspuns la solicitarea FT de a face comentarii asupra acestor afirmații.

Câteva luni mai târziu, când Tate a postat un videoclip despre cum a fost "închis în casa mea" în România, fiul cel mare al lui Trump, Don Jr., a reacționat pe X, scriind: "O nebunie absolută"

"Ceea ce am făcut eu și Andrew (în principal Andrew) în ultimii patru ani a fost să ne asigurăm că în special, bărbații tineri devin imuni la virusul woke", a scris Tristan Tate pe X, după alegerile din SUA, din 5 noiembrie.

"Milioane de tineri din Europa și SUA au acum o abordare sănătoasă a politicii de dreapta, pe care NU ar fi avut-o dacă Andrew Tate nu ar fi apărut niciodată pe ecranele telefoanelor lor."

Eliberarea fraților Tate și călătoria lor în SUA subliniază legăturile profunde dintre echipa președintelui și personalitățile online de dreapta care au contribuit la revenirea sa la Casa Albă.

Barron Trump și manosfera

Barron Trump a fost numit "strategul" din spatele promovării tatălui său în "manosferă" în ultimii ani, propunând apariții în podcasturi în timpul campaniei electorale. Cel mai cunoscut exemplu este Joe Rogan. Andrew Tate, fost kickboxer de 38 de ani, a atras milioane de urmăritori pe YouTube, promovând o ideea de masculinitate bazată pe succes financiar, dezvoltare fizică și opoziție față de feminismul modern.

A lansat o platformă online contracost "Hustlers University", unde pretindea că îi învață pe abonați cum să facă bani online. După ce YouTube l-a interzis în 2022 pentru discurs instigator la ură, Tate s-a mutat pe platforma de dreapta Rumble și pe X. Deşi şi aici a fost suspendat, Elon Musk i-a permis din nou accesul după ce a cumpărat Twitter. În prezent, are aproape 11 milioane de urmăritori pe X.

Luna trecută, Alina Habba, avocatul personal al lui Trump și consilier prezidențial, a apărut într-un podcast alături de Andrew Tate, afirmând că este o "mare fană" și că îşi dorea "să-l cunoască". "Sunt de acord cu tot ce spui și te sprijin aici, în State", i-a spus Habba lui Tate. "Ești sub asediu și eu văd asta și continui să lupţi."

Ea a comparat arestarea lui Tate cu problemele legale ale lui Trump, prezentându-i pe ambii drept victime:"Treci prin aceleași lucruri prin care a trecut președintele Trump: "arată-mi persoana și voi găsi crima"".

Presiunile pentru eliberarea fraților Tate

Între timp, în culise, s-au făcut eforturi pentru ridicarea restricţiilor fraților Tate. Richard Grenell, fost trimis special al președintelui, a fost o figură centrală în acest demers. Mai mulți oficiali americani au transmis guvernului român că doresc ca frații Tate să-și recapete dreptul de a călători.

Grenell a negat că ar fi făcut presiuni asupra României pentru ca fraţii să-şi primească pașapoartele. El a declarat pentru Financial Times că întâlnirea sa cu ministrul român de externe Emil Hurezeanu, la Conferința de Securitate de la München, a fost pur întâmplătoare.

"Nu m-am întâlnit niciodată (cu ministrul român de externe). M-a văzut pe hol și a cerut o întâlnire. Nu știam cine este... Nu am avut o conversație substanțială cu el", a spus Grenell.

Cu toate acestea, doi oficiali susțin că membri ai administrației Trump au contactat guvernul român înainte de conferință, pledând în favoarea fraților Tate.

"Îi susțin pe frații Tate, după cum se poate vedea din tweet-urile mele", a recunoscut Grenell.

"Frații Tate vor fi liberi, Trump este președinte. Vremurile bune s-au întors. Și vor fi mai bune ca niciodată" a fost mesajul postat pe X la începutul lunii februarie de Andrew Tate.

Controverse și reacții internaționale

Joi noapte, Trump a declarat că nu știe "nimic" despre cazul Tate, în timp ce Andrew Tate a spus la sosirea în Florida că cei doi "sunt neînțeleși".

Între timp, patru presupuse victime britanice ale lui Andrew Tate au transmis un mesaj în care spun că sunt "șocate și traumatizate din nou" de faptul că administrația Trump a făcut presiuni asupra autorităților române pentru a le permite fraților Tate să călătorească în SUA.

Premierul britanic Keir Starmer, aflat joi alături de Trump în Biroul Oval, a subliniat importanța justiției: "Traficul de persoane este o problemă gravă de securitate. Trebuie să ne asigurăm că se face dreptate".

România a declarat că dosarul fraților Tate rămâne deschis, iar procurorul general al Floridei, James Uthmeier, a anunțat că va "desfășura o anchetă preliminară asupra acestor persoane".

"Florida are toleranță zero față de traficul de persoane și violența împotriva femeilor. Dacă aceste presupuse infracțiuni intră sub jurisdicția noastră, îi vom trage la răspundere", a declarat el.

Intervenția în favoarea fraților Tate arată mentalitatea lui Trump, a explicat Gabriel Kahn, profesor la Universitatea din California de Sud. "Ceea ce fac ei este să arate că au grijă de ai lor. Dar și că susțin valorile promovate de frații Tate, care se află fix în cel mai toxic colț al manosferei.Trump abordează constant acest moment cultural din perspectiva: "cine este de partea mea și cine este împotriva noastră?"".

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Cumpărați cadouri pentru profesori de 1 și 8 martie? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰