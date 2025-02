După doi ani şi jumătate în care au fost rând pe rând în arest preventiv, în arest la domiciliu şi sub control judiciar, Andrew şi Tristan Tate au părăsit teritoriul României. Fraţii Tate au plecat din România cu un avion privat. Aeronava a venit special din Dubai şi a decolat de pe aeroportul Otopeni la ora 06:00 dimineaţa cu destinaţia Florida. O cursă directă de 12 ore.

A fost unul dintre cele mai urmărite zboruri pe site-urile care monitorizează traseele avioanelor, cu peste 3.000 de privitori în timp real. Aterizarea a avut loc la Fort Lauderdale, în Florida, în apropiere de reşedinţa de la Mar-a-Lago a lui Donald Trump. De altfel, preşedintele american este aşteptat aici, mâine.

Plecarea milionarilor a avut loc cu acordul autorităţilor române."A fost admisă solicitarea privind modificarea obligației impuse inculpaților de a nu părăsi teritoriul României", se arată într-un comunicat DIICOT.

Vezi și

Frații Tate și-au primit înapoi o parte din mașinile și proprietățile de lux

De asemenea, a fost ridicat sechestrul pus pe şase proprietăţi deţinute de fraţii Tate, pe şase automobile de lux şi pe conturile lor bancare.

Influencerii rămân sub control judiciar, dar nu trebuie să se mai prezinte la poliţie o dată pe săptămână, ca până acum, ci doar o dată pe lună. Asta înseamnă că ar trebui să revină în România până la finalul lunii martie. Dacă nu se întorc, vor fi daţi în urmărire internaţională, a transmis, azi, premierul Marcel Ciolacu.

Permisiunea de a părăsi teritoriul României vine la scurt timp după ce diplomatul american Richard Grenell s-a declarat interesat de soarta fraţilor Tate într-o convorbire cu ministrul român de externe.

"N-am simţit-o decât ca pe o repetare a unei stări de fapt pe care o cunoşteam. De altfel a şi spus: "aşa cum se ştie". Nu a fost o formă de presiune. Nu am luat-o ca pe o ingerinţă, ci ca pe semnalarea unui interes. Că nu era un interes nou, era un interes semnalat urbi et orbi pe platformele X de acest domn", a declarat Emil Hurezeanu, ministrul Afacerilor Externe.

Milionarii au salutat însă intervenţia diplomatului şi nu s-au ferit să ameninţe direct procurorii DIICOT.

"Statul american spune acum: România, nu poţi nici măcar să organizezi alegeri, statul tău e o mizerie, când li se va permite acestor băieţi să meargă acasă? Cei patru oameni de la DIICOT care credeau că o să le meargă vor afla în curând că există repercusiuni când te pui cu cetăţenii americani şi le distrugi vieţile fără dovezi", spune Andrew Tate.

"Am ratat naşterea copilului meu din această cauză, am ratat înmormântarea bunicii mele din această cauză, când mama murea de infarct în Londra am cerut permisiunea să o vizitez, nu mi s-a acordat. Sunt peste doi ani din viaţa mea care au fost furaţi", a spus Andrew Tate.

România, criticată dur de un avocat britanic

Astăzi, Ministerul Afacerilor Externe a comunicat că justiţia este independentă iar măsura nu are legătură cu administraţia Trump. Din Marea Britanie lucrurile se văd altfel. Matthew Jury, un avocat care reprezintă patru victime ale fraţilor Tate, a reacţionat dur la aflarea veştii.

"Orice sugestie că fraţii Tate vor mai apărea în faţa justiţiei, în România, este acum nerealistă. România s-a făcut de râs. Marea Britanie nu trebuie să facă la fel", a declarat apărătorul. Acesta i-a solicitat premierului Kier Starmer, aflat acum la Washington, să îi ceară lui Donald Trump extrădarea fraţilor Tate în Marea Britanie.

Andrew şi Tristan Tate sunt acuzaţi că au exploatat 34 de femei pe care le-au obligat să producă materiale pornografice. Dosarul este deschis pentru trafic de persoane, trafic de minori şi actul sexual cu un minor. Anul trecut, Curtea de Apel București a întors dosarul la parchet, pentru refacerea urmăririi penale. Tot anul trecut, cei doi au fost condamnaţi pentru fraudă fiscală în Regatul Unit, unde se aşteaptă extrădarea lor după finaluzarea procesului din România.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei V-aţi schimbat furnizorii de energie electrică pentru un preţ mai bun? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰